Jó ütemben halad az egészségközpont építése Pitvaroson

– Az egészségügyi központ az orvosi, fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálat számára épül – tudtuk meg Radó Tibor polgármestertől.



– A rendelkezésünkre álló forrás egyelőre nem tette lehetővé, hogy új gyógyszertárt és rendőrőrsöt is építsünk. A tervek azonban azokra is megvannak.



Az egészségközpont alapozása elkészült, már a falak is állnak. A munka jól halad. Augusztus végére készül el.



– A tankerület komoly összeget nyert a felsős iskolaépület felújítására. Ez azzal jár, hogy a gyerekeket el kell helyeznünk. A művelődési házban nincs elég hely, ezért az új egészségközpontot ideiglenesen oktatási célokra adjuk át. Amint az iskola felújítása megtörténik, onnantól ténylegesen egészségügyi központként működik majd az épület – mondta Radó Tibor.