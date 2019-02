Jobb lesz az ivóvíz Makón

Hamarosan megkezdődnek azok a munkák, amelynek révén kiküszöbölik a makói kistérség új ivóvízellátó rendszerének problémáit – a kivitelező cég képviselőivel tegnap kötött szerződést az érintett települések polgármesterei nevében is a makói Farkas Éva Erzsébet.



Mint korábban megírtuk, a térségi, 17 település 48 ezer háztartását érintő ivóvízprogramra az unió és a magyar állam összesen 3,8 milliárdot adott. A beruházást 2014-ben le kellett volna zárni, az új rendszer azonban még mindig nem biztosít a makóiaknak egészséges ivóvizet: az új hálózat több helyen baktériumokkal fertőzött, így továbbra is a régit használják. A felelősség kérdését tisztázó döntnöki vizsgálat szerint mindezért nem a kivitelező okolható.



A hibák kijavítására, a beruházás befejezésére az önkormányzatok társulása korábban már kapott 559 milliót, majd további 950 milliót. Ebből a pénzből a Keviép Kft. fogja elvégezni a munkát. Sztermen Péter termelési igazgató azt mondta, a munkák nagy részét a vízműtelepeken végzik, a településeket is érintő feladatokról egyeztetnek az önkormányzatokkal. A beruházás befejezése 18 hónapon belül várható.