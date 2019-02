Jól kijelölt sávok és a jelenleginél több tolerancia kell a biztonsághoz Makón

A biciklis város



Makó kerékpáros város: lélekszáma a legfrissebb statisztika szerint 22 és fél ezres, ehhez képest a biciklisek számát 10 ezresre becsülik. A városon belüli kerékpárút-hálózat 17 kilométer hosszú, ráadásul Makót bicikliút köti össze több környező szomszédos községgel is, így Apátfalvával, Kiszomborral és Maroslelével – igaz, ez utóbbi hivatalosan még nem készült el, de sokan már járnak rajta. Ez a helyzet azzal is, ami belterületen, a Deák Ferenc utcán most épül 640 méter hosszúságban.

– Volt már, hogy váratlanul elém, a kerékpáros sávba lépett egy gyalogos, egy idősebb asszony – mesélte a makói főtéren egy Tóth Zsoltként bemutatkozó helybeli férfi, aki napi rendszerességgel szeli biciklivel a várost.Sokszor nehezen férnek meg egymás mellett a gyalogosok és a kerekezők. Fotó: Szabó ImreEzzel jár munkába – autója nincs is. Egy olvasói panasz nyomán kérdeztük tapasztalatairól őt és másokat – kerékpárosokat és gyalog járókat is –, ami szerint Makón sok helyütt hiányos a kerékpársávok felfestése, ráadásul legalább ennyire hiányos a biciklis közlekedési kultúra a Maros-parti városban. Összegzésként azt mondta, szerinte azért nem vészes a helyzet: ha figyelünk egymásra, komoly baleset nem történik.Mielőtt megkérdeztük a makóiakat, mi is kétkerekűre pattantunk, hogy lássuk, van-e igazság az útjelzésekkel kapcsolatban. Tapasztalataink szerint ami a belvárost és környékét illeti, nincs: néhol ugyan kopottak kicsit a felfestések, de pár helyet leszámítva egyébként is logikusan kikövetkeztethető, melyik sáv a sétálóké és melyik a kerekezőké: előbbi a házakhoz, bejáratokhoz közelebbi, utóbbi pedig az azoktól távolabb eső. A döntés ránézésre olyan helyeken nehéz, mint például a Korona mögötti butiksor, ahol mindkét oldalon üzletek sorakoznak, vagy a főtérről a fürdőhöz vezető sétány, ahol nincs is kijelölt biciklis sáv. Nagy Nándor, a városgazdálkodási nkft. vezetője lapunknak azt mondta, ahogyan szokás, idén tavasszal is letisztítják, illetve ahol kell, újrafestik a kerékpáros-gyalogos jelzéseket.De mi a helyzet a közlekedési kultúrával? – A bicikliseké sajnos egyelőre alacsony szintű, pedig nekik kellene leginkább figyelni – osztotta meg gyalogosként szerzett tapasztalatát Pintér Károly. Főleg akkor van gond, amikor a gyalogos kénytelen – mondjuk átkelés miatt – a kerékpársávot érinteni. Főleg az idősebbek könnyelműek – mondta. Az elektromos kerékpárral járó Huszár Andrásné arra panaszkodott, hogy a kereszteződésekben gyakran nem kap elsőbbséget. – Össze lehet férni a gyalogosokkal, de a turisták, akik nem ismerik a várost, sokszor hibáznak – tette hozzá. Az egészségi állapota miatt négykerekű mopeddel közlekedő Birta Júlia szerint meg a fiatalokkal van gond – a gyalogosokkal is. – Aki nagyon siet, általában figyelmetlen – jegyezte meg.