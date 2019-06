Jót tett az eső a makói hagymának, újra kapható a piacokon

– Jót tett az elmúlt hetek esőzé­­se minden hagymafajtának – mondta lapunknak Fekete János Aranyhagyma-díjas makói gaz­­dálkodó arra a hírre reagál­­va, hogy a napokban szerte az országban megkezdődött a júniustól jellemzően augusztusig termő áttelelő vöröshagyma betakarítása. A termés idén ugyan nem lett bőséges, de jó minőségű. Hozzátette: ha ez a csa­­padékmennyiség elmaradt volna, most nagyjából 400 milliméter hiányozna a talajból. Ha marad a meleg, a jövő héten el kell kezdeni öntözni.



A Nemzeti Agrárgazdasági Ka­­mara lapunkhoz eljuttatott közleményéből az is kiderül: vö­röshagymából átlagosan 65-70 ezer tonna az éves hazai termés, ami az éves fogyasztásnak – ez fejenként 10-12 kilogramm – csak mintegy 50-60 százalékát tudja lefedni. Ebből következő­­en már januárban elfogyott a tavalyi magyar hagyma – de most a hazai áru újra megjelenik a piacokon, üzletekben. A ka­­mara arra is felhívja a figyelmet: a vöröshagymát a korábbi évtizedekkel szemben ma már friss termékként vásárolják az emberek, a házi tárolás gyakor­latilag megszűnt. A hazai piacon jelen vannak a nagy hagymatermelő országok, így a lengyel, osztrák, német, holland árukkal kell a magyar gazdáknak versenyezniük. Alapvető cél, hogy ameddig van magyar áru a piacon, addig azt forgalmazzák a kereskedők. A magyar vöröshagyma versenyképességének erősítéséhez fo­­kozni kell a tárolhatóságot, nö­­velni a tárolókapacitásokat, hogy a minőség a betakarítástól 5-6 hónapon keresztül a piaci igényeknek megfelelő maradjon.



A vöröshagyma termőterü­lete egyébként az elmúlt esztendőkben fokozatosan csökkent, tavaly mintegy 1470 hek­­táron termesztették. A fő termőterületek jelenleg Bé­­kés, Csongrád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Győr-­Moson-Sopron megye. Mifelénk a hagyományos makói vö­­­röshagyma termesztése már ritkaságszámba megy. A legkomolyabb mennyiségben Makó térségében, Királyhegyes mellett Vízi István termeszti, aki azonban már tavaly is azt nyilatkozta nekünk: részéről ez ma már inkább csak szerelem.