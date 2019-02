Jöttek, láttak, győztek - egyelőre elűzték a telet - Busóölelést kaptak a lányok Mártélyon

Dudákkal, kereplőkkel vonultak, hagyományos jelmezt viseltek a busók, akiket szombat délelőtt Makón néptáncosok, muzsikusok, lovasok és szekerek is kísértek a belvárosban. A kompánia a körút végén a József Attila Múzeumnál ért célba, ahol hagyományőrző programokkal fogadták az érdeklődőket.Mártélyra sötétedésre értek a mohácsi jelmezesek. Ez már a harmadik busójárás volt a kistelepülésen.– A 9 mohácsi busó mellett XV–XVI. századi viseletbe öltözött katonacsapat is érkezett hozzánk Várpalotáról, hogy segítsék elűzni a telet – mondta Sándor József Attila, a programot szervező Ete Népe Történelmi Egyesület vezetője.– Hoztak magukkal XVI. századi fegyvereket és kiságyúkat is, úgyhogy jó nagy hangzavar lesz. Ettől csak megijed a tél...Sötétedésre jó nagy tömeg gyűlt össze a mártélyi erdei iskolánál. Ezúttal nem a holtághoz vonult a menet, hogy ne zavarják meg a falubált, hanem az ellenkező irányba, a fénysorompón túli, füves területre. A vonulók hada szekeret húzott, amelyen ott ült az est áldozata, a kiszebáb is. A tömeg időnként megállt. A busók ölelgették, megforgatták az út mellett nézelődő lányokat, asszonyokat, a korabeli ruhát viselő katonák pedig puskával durrogtattak.– Nézd, kisunokám, ott vannak a bocik! – mutatott a mohácsi, bundájával kifelé fordított birkabőrt viselő férfiak felé egy nagymama a kerékpárútról.– Nem bocik, busók – nézett csúnyán az ovis korú kislány a mamára.Az „áldozati" téren máglyára került a kiszebáb. Kereplőkkel, karikás ostorokkal, dudával, dobokkal, puskadurrogtatással, ágyúlövésekkel kísérve lobbant fel a láng, hogy utat törhessen magának a tavasz.– Fület befogni, szájat kitátani! – hangzott a parancs az ágyúlövések előtt.– Ádika, befogom a füled, hogy meg ne fájduljon! – mondta az anyuka az édesapa karjában lévő pici fiúnak.– Öleld szorosan, félni fog! – ez a mondat már az apukának szólt. De Ádika nem félt.– Bumm, bumm! – kiabálta a körülbelül másfél éves gyerek, amikor eldördült az ágyú. Mindenki összerezzent, de a kicsi kiabált, hogy „Még, még!" Anyukája megjegyezte, lehet, hogy tűzszerész lesz a gyerek, ha felnő.Egy másik apuka a 10 év körüli fiának mesélt a busókról.– Tudtad, hogy állatvérrel festik a maszkokat? Nem? Göbölyvérrel. Tudod, mi az a göböly? 200–300 kilós anyadisznó – okította édesapa a fiát, aki most tévedésben él, ha csak ki nem guglizza az igazságot. A göböly ugyanis levágásra szánt, hizlalt szarvasmarha...Az égő kiszebábot körbejárták a télűzők. Aki akarta, papírra írhatta a gondját, baját. A tűzbe vetett fecnikkel a hagyomány szerint a bajok is tovatűnnek.