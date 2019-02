Kampánylufi a mellékvonalak megszüntetése: megmarad a vonat Pitvarosnál

A pitvarosiak sajnálnák, ha megszűnne a vonat. Nincs veszélyben a vonal. Fotó: Kovács Erika

Az egyik országos lap szakszervezeti vezetőkre és a Közlekedő Tömeg Egyesületre hivatkozva azt írta, hogy a Fidesz mellékvonalakat számolna fel. Cikkük szerint tizennégy szakasz van veszélyben, de az önkormányzati választások előtt jegelik az ügyet. Az egyik vonal, a Mezőtúr és Battonya közötti, érinti Csongrád megyét is. A vonat Nagyéren, Ambrózfalván és Pitvaroson is megáll. A Népszava által közzétettek kapcsán megkerestük az Innovációs és Technológiai Minisztériumot. Azt írták, ez egy politikai kampánylufi, álhír.– Újabb álhír vádolja a kormányt a 2010 előtti gyakorlatból ismerős tervekkel. A híresztelés ezúttal is légből kapott – közölték. A tárca álláspontja szerint politikai kampánylufiról van szó, vasúti mellékvonalak bezárása nincs sem napirenden, sem tervben. A kormány a vonatközlekedés versenyhelyzetét az utasok igényeihez igazodva folyamatos pályafejlesztésekkel, járműbeszerzésekkel, vasúti digitalizációval erősíti.– A közlekedésért felelős minisztérium 2010 óta változatlan elve, hogy a közösségi közlekedés gerincét a vasút adja, amely a mobilitási igények első számú kiszolgálójaként erősíti a vidék lakosságmegtartó képességét. Ennek megfelelően nincs semmiféle döntés vagy szándék a vasúti mellékvonalak bezárására – tudatta lapunkkal a tárca.Pitvaroson egy fabódé jelenti a vasúti megállót, ami véd az időjárástól, és le is lehet ülni benne. Naponta 10-szer áll itt meg a vonat. Ottjártunkkor nem volt várakozó utas, de ez nem is csoda, a vonat jó egy óra múlva jött csak. Az állomás környéke rendezett, a beton virágládákba árvácskákat ültettek. A pitvarosi állomás körül rend van, és tisztaság. A MÁV-val kötött szerződés alapján az önkormányzat tartja karban a megálló környékét. A bódéban több zsák homokot is láttunk. Ha csúszik a peron, azzal szórják fel.A Mezőtúr–Battonya vonal Csongrád megyei szakaszát kevesen használják ugyan, de azokat is felkavarta a megszüntetés lebegtetése, akik soha nem vonatoznak. – Én ugyan buszozok, de van olyan ismerősöm, aki rendszeresen vonattal jár munkába. Neki ez jobban igazodik a munkakezdéséhez, mint a buszjárat. Örülök, hogy nincs veszélyben ez a vonal. Már nem ez az első eset, hogy az esetleges megszűnéséről hallunk – mondta egy férfi, aki a pitvarosi megállóhoz vezető utcában lakik.Ezt erősítette meg Radó Tibor pitvarosi polgármester is. – Jó a buszközlekedésünk, hiszen két négy számjegyű út is keresztezi Pitvarost, de a vonatra is szükség van. Körülbelül 10-11 évvel ezelőtt került be a vasúti megálló a település szélére. Előtte szinte a megyehatáron volt, vagyis jó messzire. Rengeteget kellett gyalogolni. Most sokkal könnyebb elérni, többen is használják – jelentette ki.Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere elismerte, jelenleg „pianóban" használják a helyiek a vasutat. – Mindezek ellenére nagy szükség van rá, hiszen van, aki csak így tud időben beérni a munkahelyére. A vasút szerepe véleményem szerint a mezőhegyesi fejlesztések hatására az eddigieknél jobban felértékelődik – emelte ki a településvezető.