Kápolnaromot faragott a makói Bede Dánijel

A makói Bede Dánijelt – a kü­lönleges keresztnévre a magyarázat, hogy Szerbiából származik – először két éve mutattuk be, mert a háza előtt álló odvas, pusztulóban lévő fákból figyelemre méltó műalkotásokat ké­szített. Hangulatos, különleges szobrai állatokat, növényeket ábrázolnak.



Akkor elmondta: egy-egy da­­­­­rabot nyolc-tíz óra alatt fa­­rag ki, attól függően, hogy mi mennyire bonyolult, és hogy közben hányan mennek oda hozzá érdeklődni, nézelődni, fotózni. A fa szeretetét és a kézügyességet egyébként faműves nagyapjától örökölte, és minden fogást maga kísérletezett ki, illetve az internetről lesett el.

Nemzetközi versenyen most vett részt először. Horvátország­­ba egy ottani fafaragó csoport invitálta, miután egyik tagjukkal a Facebook révén kapcsolatba került. A versenyen négy ország, a házigazdákon kívül Szlovénia, Szlovákia és Magyarország fafaragói versenyeztek, összesen 13-an voltak.



A versenyzők feladata az volt, hogy az általuk kiválasztott rönkből alkossanak valamit egy nap alatt. Közben hozták nekik az ételt-italt, hogy zavartalanul dolgozhassanak. A feladat nem volt egyszerű, hiszen csupán tar­tani a motoros fűrészt is elég komoly teljesítmény ilyen hosszú időn át, pláne dolgozni vele – mondta Dánijel. A makói versenyző egy 2 és fél méter magas, 70 centi átmérőjű kápolnaromot faragott ki az általa választott fa­­törzsből, amelyen egy bagoly ül, és amelynek tövében három könyv van. Ez a Balkánon létező három vallást jelképezi, maga az alkotás pedig arra utal, hogy a délszláv háború miatt nagyon sok kápolna pusztult el azon a vidéken. Amikor az alkotását zsű­­rizték, külön értékelték, hogy munkájának mondanivalója is volt.



Dánijel azóta, hogy először írtunk róla, jó néhány műalkotást faragott barátai, ismerősei kérésére szerte a városban, sőt egyet a szülőföldjén is, a bátyjának. Miközben civilben egy makói cégnél dolgozik, otthon pedig farag – az otthona, de a kertje is tele van az általa ké­szített szebbnél szebb faragványokkal.