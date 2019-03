Kárpótlást javasol az árusoknak Lázár János

A polgármester gratulált

A szokásoknak megfelelően Farkas Éva Erzsébet a mostani ülésen is elismerését fejezte ki azoknak, akik az utóbbi időben valamilyen sikert értek el. Így gratulált Dániel Istvánnak, a természetbarát sportkör leköszönő elnökének, Sebők Árpád veterán atlétának, Loós Dominik kick-box bajnoknak és édesapjának, Loós Csabának, Németi Zsófia, Bálint és Gergő teakwondobajnokoknak, valamint edzőjüknek, Gera Józsefnek, az országos klarinétversenyen remekelő Szigeti Annának és Juhász Kornéliának, illetve felkészítőiknek, Poór Ágnesnek, Gábor Nagy Árpádnak és kísérőjüknek, Benkő Zoltánnak. Elismerését fejezte ki a Doktor László vezette Forgatós Táncegyüttesnek is egy országos versenysiker miatt.

– Érdemesebb lenne a városházával átellenben lévő Iritz-házat lebontani, és a helyére újat építeni, mint az ingatlanegyüttest felújítani – mondta a makói képviselő-testület szerdai ülésén Tapasztó Tibor építész. Az önkormányzat azért kérte fel a szakembert az épülettel kapcsolatos tervek elkészítésére, mert itt fecskeházat szeretne kialakítani.Mint kiderült, a jó száz esztendős épület katasztrofális állapotban van – egyébként összesen 17, többségében egyszobás lakást és 3 üzletet lehetne benne kialakítani. Ha mégis a bontás mellett dönt a város, a helyére fel lehetne húzni egy 5 szintes, 60 lakásos társasházat, az udvarán parkolóházzal. Lázár János országgyűlési képviselő többek között azt javasolta a makói városvezetésnek, hogy ha befejeződik a makói piac felújítása, üljön le tárgyalni azokkal a kereskedőkkel, akik a beruházás miatt kárt szenvedtek, és egyezzenek meg valamiféle kárpótlásban.– A piac mindenütt nagyon fontos, hiszen lényegében ez az egyetlen hely, ahol a multik kínálatával szemben a magyar áruk képesek állni a versenyt – hangsúlyozta. Ugyanezért a korszerűsítéssel is egyetért, de igazat ad azoknak a panaszoknak, amelyek szerint a Deák Ferenc utca felújításával együtt ezt az árusok már nehezen tudják elviselni.A Honvéd városrészben most indult útépítésekkel kapcsolatban Lázár azt javasolta, hogy a most épülő szilárd burkolat a néhol tervezett zúzottköves vagy mart aszfaltos technológia helyett mindenütt aszfaltozást jelentsen. A kéréssel egyetértett a városrész két fideszes önkormányzati képviselője, Sánta Sándor és Hadik György.Utóbbi azt is kérte, hogy a polgármesteri hivatal sürgesse meg a gázbekötés elkészítését az itteni érintett ingatlanoknál, hogy az új aszfaltot már ne kelljen feltörni. Farkas Éva Erzsébet polgármester azt mondta, a szerződést a kivitelezővel már megkötötték, a beruházás már folyik, de a városháza szakemberei meg fogják vizsgálni, miként lehet módosítani a terveken.A képviselő-testület döntött arról, hogy bérbe adja a Korona éttermét 5 évre a Best Iroda Kft. részére, illetve hogy visszaveszi a gazdaszövetkezettől a gabonatároló létesítésére bérbe adott területet. Ismét kiírja a védett homlokzatok támogatását célzó pályázatot.