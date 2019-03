Kellemes meglepetés az új makói piac

– Tetszik. Kényelmes, könnyen bejárható, minden megszokott kereskedőt megtaláltam. Még a biciklinek is volt bőségesen hely – mondta a rendszeresen piacra járó Szabóné Igrécz Ágnes, akit zöldségvásárlás után, kifelé jövet szólítottunk meg az új piac József Attila utcai bejáratánál. Mint megírtuk, a makói agórát felújítják, ezért átmenetileg másik helyre kellett költöztetni, méghozzá a Hollósy Kornélia utcai parkolóba.Az első itteni piacos nap szerdán volt – nem sokkal a nyitás után mi is ott voltunk. Azt tapasztaltuk, a hely talán még tágasabb is, mint az eredeti helyszínen. Bár a betonpadokon még van mit igazítani, minden árus elfér, és a vevők is nyugodtan tudnak válogatni a portékák között.– Egyelőre jó, de mivel ez a hely nem fedett, nem tudjuk, milyen lesz esőben – mondta az egyik kereskedő, Gruber Istvánné. Egy másik, Árgyelán Sándor azt mondta, nem jött jó időpontban a költözködés, bár elismerte, máskor sem jöhetett volna jókor. A forgalomra nem panaszkodott, úgy vélte, a vásárlók követték őket, és biztos abban, hogy idővel kialakul, összerázódik itt minden.A piaciroda vezetője, Zelizi Gáborné azt mondta, minden várakozásukat felülmúlta az indulás. – Jöttek és jönnek is a kereskedők kisebb-nagyobb kérdésekkel, de ezeket igyekszünk a lehető leggyorsabban megoldani – tette hozzá.