Kétmilliót ért a teherautó vontatmánya, körözték az olaszok - fotók

Házilag gyártott fűrészgép vágta le a gyermek lábát Mórahalmon

A gép egyébként is életveszélyes volt, ráadásul még őrizetlenül is hagyta az apa - most vádat emeltek ellene. A hároméves gyermek lábát térd felett amputálni kellett, két hónapig kórházban kezelték.