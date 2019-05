Kidőlnek a víztornyok: ha a 2 közül megtartanák a régit, az sokba kerülne az önkormányzatnak

A királyhegyesi ikertornyok madártávlatból. Fotó: Madár János

Nemcsak ivóvizet adnak, de tájékozódási pontként is szolgálnak, olykor még nevezetességszámba is mennek a falusi víztornyok. A Makó környéki falvak némelyikében most az a helyzet, hogy kettő is van belőle – egy régi és egy új, akár közvetlenül egymás mellett. Utóbbit a helyi ivóvízminőség-javító program keretében állították fel, és megfelel a legújabb előírásoknak, előbbi pedig emiatt hamarosan feleslegessé válik. Hogy mi lesz vele, miután a szolgáltató cégnek nem lesz rá szüksége, az jog szerint már az illetékes önkormányzat gondja.– A régebbi torony még a kilencvenes években épült. Ha úgy döntöttünk volna, hogy ragaszkodunk hozzá, onnantól bennünket terhel a karbantartás, az őrzés minden költsége – mondta Szegvári Ernőné, Kiszombor polgármestere. A testület ezért úgy határozott, ők sem tartanak rá igényt. Le fogják bontani, akkor, amikor az ivóvízminő- ség-javító program sikeresen lezárult, és már az új rendszer adja a lakosoknak a vizet. Szegváriné úgy becsüli, ez valamikor a jövő év elején lesz. Hangsúlyozza: a bontás költsége nem a falut fogja terhelni, ez benne van az ivóvízminőség-javító projekt költségvetésében.Ugyancsak két víztornya van jelenleg a jóval kisebb, nagyjából hatszáz főt számláló Királyhegyesnek. Horváth Lajos polgármestertől megtudtuk, a régi 75, az új 100 köbméteres, magasságuk pedig 25, illetve 30 méter. A különbségre persze van magyarázat: az új a közeli Makó-Rákost is el fogja látni. Hogy mibe került volna, ha az önkormányzat bontatja le a régi tornyot, azt csak megbecsülni tudja a falu első embere; milliós tételre tippel. Hasonló a véleménye ferencszállási kollégájának, Jani Jánosnak is.– Nálunk felmerült, hogy ezt a munkát mi végeztetjük el, aztán a fémet értékesítjük. Szakembereket megkérdezve azonban hamar kiderült, nem érné meg – mondta. Az új torony egyébként sajátos reklámerővel is bír: az önkormányzat elhelyeztetett rajta egy 2×2 méteres matricát, amelyen a 43-as főút felől a község címere látható.