Kijavítják a makói Vasút sor burkolatát - Lesi városrész főutcája hosszabb is lesz 150 méterrel

Toldi János is kapott panaszokat az út minőségére. Fotó: Szabó Imre

– Tavasszal meghosszabbítjuk a Vasút sor szilárd burkolatát, és ezzel együtt kijavítjuk a már meglévő út hibáit – mondta a lakossági panaszokra reagálva az érintett körzet önkormányzati képviselője, Toldi János. Az út állapota azért fontos, mert ez az öt utcányi, közel 200 ember által lakott Lesi városrész főútja: ez köti össze a kisebb utcákat, és ezen keresztül lehet a belváros felé kimenni. Az itt élők két évtizedig vártak ennek burkolására. Ez végül 2015-ben sikerült, de – mint akkoriban megírtuk – a több mint 700 méter hosszúságú felület néhány hónap múltán tele volt kisebb-nagyobb kátyúkkal.Akkor is, azóta is rendszeresen kapunk panaszokat emiatt az ott élőktől. Toldi azt mondta, az úthibák abból adódnak, hogy a Maroshoz közeli városrész talaja, azaz ami az útalap alatt van, rossz. Így a javításokat évről évre ismételni kell. Ezt idén is megteszik, ráadásként – ígérte – a Vasút sor szilárd burkolatát meg is hosszabbítják 150 méterrel, a vasúti átkelőig. Eddig ezt azért nem tudták megoldani, mert az ott eddig működött hulladékfelvásárló telephez tartozott – ez azonban most bezárt. Az útépítés 1,1 millióba fog kerülni.