Kincseket rejt a pitvarosi "ócskasági szoba"

- Édesanyám, Tószegi Gyuláné Hudák Erzsébet Pitvaroson született, szlovák nemzetiségű családban - mesélte édesanyja életútját Tószegi Gyula , a pitvarosi művelődési ház vezetője. - Az 1947-es lakosságcsere idején a bátyja és az édesanyja elköltözött a Felvidékre. Nagymama nem sokkal később meghalt. Édesanyám, az ő édesapja és a húga itthon maradt.Amikor 1946-ban elkezdődött a lakosságcsere propagandája, akkor azt mondták az itteni szlovákoknak, hogy várja őket a hazaföld. Akkor nagyapám is feliratkozott édesanyámmal és a húgával együtt. Amikor azonban nagyapa megtudta, hogy azoknak a házát kapják meg, akiknek kötelező elhagyni az otthonukat, akkor úgy döntött, hogy maradnak, őmiatta ne vegyék el senkinek a házát - idézte fel a család történetét.- Édesanyám mindig büszke volt a nemzetiségi származására. A 60-as évek végétől gyűjtögette a szlovákság tárgyi emlékeit, használati tárgyait. Majd a 80-as évek közepén kezdte berendezni az egyik szobát, amelyet mi, gyerekek akkor csak ,,ócskasági szobának" neveztünk.Akkor még nem értettük, miért is fontos ez a gyűjtemény - mondta Tószegi Gyula, aki körbevezetett bennünket édesanyja házában. A magángyűjtemény egy része, használati és munkaeszközök, a folyosón kaptak helyett. A szobában megvetett ágy áll, díszes párnákkal. Több faragott, festett ládát, kasznyit is látni.- A faragott ládák egyikét gyerekkoromban még kukoricamorzsoláshoz használtuk. Aztán anyukám rájött, hogy nemesebb sorsra való - mesélte.Tükrök, fogasok, képek díszítik a falat. A szobában számos szlovák népviseletbe öltöztetett baba is látható. - Közel 30 baba viseletét készítette el édesanyám. Olyan ruhák kicsinyített mását, amelyeket itt helyben hordtak a szlovákok. Az egyik babán nagymamám menyasszonyi ruhája látható kicsiben. A ruha megvan eredetiben is - tudtuk meg Tószegi Gyulától.Édesanyja két és fél éve halt meg. A gyűjteményt a gyermekei örökölték. - Sokan látták már a szlovákság tárgyi emlékeit édesanyám életében, és azóta is. Ha a szlovák tájházunk sorsa jogilag is rendeződik, akkor átkerül oda a gyűjtemény, hogy minél több emberhez jusson el.