Kiszombor hitelt vesz föl a bölcsődéhez

Úgy működött, ahogyan kell, minden intézménye ellátta feladatát, a segélyt kifizette, és támogatást is nyújtott: jó év volt 2018 a kiszombori önkormányzat szempontjából. Szegvári Ernőné polgármestertől tudjuk, hogy tavaly 27 felső- oktatásban tanuló kiszombori fiatal kapott havi 12 ezer forintos Bursa Hungarica-ösztöndíjat. Az óvodába induláskor 7 ezer, iskolakezdéskor 10 ezer forintot kaptak az érintett gyerekes családok. A 70 év feletti nyugdíjasok 5 ezer forintot vehettek igénybe ősszel, és idén – mivel lehetett tudni, hogy kevés lesz a fa, és drága – szénnel segítették a rászoruló kiszomboriakat a szociálistüzelő-programban. – A tavalyi év legsikeresebb beruházása a belvízelvezető rendszerünk rendbetétele, erre 200 millió forint támogatást kaptunk, összesen 208 millióba került – számolt be a polgármester. – Ez a beruházás sok kellemetlenséget okozott, amikor elkezdtük, egyfolytában esett, sár volt, de készen van. A Rónay-kúria felső szintjének felújítására 100 milliós támogatás érkezett. 139 millió forintból márciusra egy kiállítás készül el a Rónay családról, és olyan közösségi tér, amelyben rendezvényeket is lehet tartani – a művelődési házunkban kevés a hely. Az épület földszintjén 2006 óta működik étterem. Piacra is nyertünk 50 milliót, de az eredeti terv helyett új kell, hogy beleférjünk a keretbe. Nagyon megemelkedtek a kivitelezések árai: amikor a TOP-os pályázatainkat előkészítettük, ekkora drágulásra nem lehetett számítani.



A kúriánál zajló beruházás és a belvízelvezetés is 8 millióval lett drágább a vártnál. A József Attila utca burkolatának felújítására elnyert 15 millió forintból tavaly – bármennyire szerették volna – nem kezdődhetett meg a munka. Idén májusban fog hozzá a kivitelező – de 20 millióba kerül. A fogorvosi szolgálat lapos tetős, szocreál épületének energetikai korszerűsítésével, röntgengép beszerzésével tartozik még az önkormányzat. Ez a munka is idénre marad.



– Az idei év legnagyobb terve a bölcsőde, a két csoport helyett háromra van igény. Nehéz döntést kellett hoznunk – emelte ki Szegvári Ernőné. Az az épület, ahol most két csoporttal működik a bölcsőde, a hatóságok szerint nem alkalmas erre a célra. Az önkormányzat a Rákóczi utcai épületét nézte ki új bölcsődének. Ott egykor iskola, majd alapítványi idősotthon működött, évek óta üres. Elég nagy az udvar, a ház bővítéséhez is van hely. Támogatást is nyert Kiszombor a régi rész energetikai korszerűsítésére és a felújításra- bővítésre. Ám ez már nem lesz elég. – 310 millió forintba fog kerülni az egész épület, ebből 126 millió a megnyert támogatás, a többit saját erőből, illetve hitelből tesszük hozzá. Ez nehéz döntés volt, főleg nekem: itt könyvelőként kezdtem, majd közgazdasági csoportvezető voltam. Nagy Tibor polgármestersége idején, majd azután sem vettünk föl hitelt soha. Emiatt dicséretet, és kétszer 112 millió forint támogatást is kaptunk a kormánytól. Most hitelt veszünk föl. A kormány hozzájárult, tíz év alatt vissza tudjuk fizetni. Ha nem vállaljuk, vissza kell adnunk a megnyert támogatást – és nem tudom, legközelebb mikor lenne lehetőségünk ezt megcsinálni, saját erőből. Januárban a kormány döntése alapján kaptunk 60 millió forintot. Ennek egy része a fogorvosi rendelő energetikai munkáira kell, de a bölcsődeberuházást is segíti.