Kiszomboron megmutatták, hogyan kell hájast sütni - fotók

– Mindig más vezeti a sütést. Amikor a busóknak a hókiflit csináltuk, Erzsike volt a parancsnok

– Tíz kiló lisztet hoztunk, de a tej számít, hogy az mennyit vesz föl. Ha otthon csinálom, negyven-ötven deka hájat használok egy kiló liszthez. Úgy csinálom, ahogy tanultam, ahogy a szakácskönyvben is van, hájas kifli vagy hájas kelt tészta címen – mondta lapunknak Szép Istvánné nyugdíjas könyvelő a kiszombori művelődési házban péntek délután, a kelő tészta, barack- és szilvalekváros üvegek, dióval kevert almatöltelék mellett.A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagjai rendszeresen sütnek együtt. Ezek, bár olyan a hangulatuk, mint egy nagyobb családi disznóvágásnak, nyilvános események: bárki eljöhet. Pénteken egyszerre heten-nyolcan dolgoztak az asztalnál, kisgyerekes anyukák figyeltek, fényképeztek telefonnal. A magyarcsanádi Vidács Tünde a Facebookon látta a program hirdetését. Mint mondta, elég jól meg lehetett így tanulni, hogyan készül a hájas.Abból nem szokott gond lenni, hogy otthon nem egyformán csinálják a süteményt.– mondta Irénke.A tepsik a művelődési ház tűzhelyébe és a körnek az udvaron fölállított mobil kemencéjébe kerültek be. Ezt három férfi kezelte. Nyári Mihály elmagyarázta, készült már ebben sokféle sütemény és hús is. A tepsiket forgatni, cserélgetni kellett, hogy mind egyenletesen süljön. A kész hájasból vittek a kör támogatóinak: a polgárőröknek, a lovasoknak és a vadásztársaságnak – tudtuk meg Endrész Erzsébettől, a kör elnökétől.