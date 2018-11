Kolarovszki hazahozta Makóra könyvét

Kolarovszki Tamás kezében a Nem kérek kegyelmet című könyvvel.

– Azért gondoltam, hogy érdemes Jány Gusztávval, a 2. magyar hadsereg parancsnokával foglalkoznom, mert megítélése mindmáig ellentmondásos: noha az ellene folytatott eljárásról kiderült, hogy koncepciós per volt, és bűncselekmény hiányában rehabilitálták is, még mindig vannak, akik háborús bűnösként tekintenek rá – mondta Kolarovszki Tamás. A makói születésű, jelenleg Budapesten élő szerző pénteken mutatta be új, Nem kérek kegyelmet című kötetét a makói József Attila Múzeumban.Kolarovszki joghallgatóként találkozott a Jány-per anyagával, amiből szakdolgozatot is írt. Tavaly szánta rá az időt, hogy az 1947-es eljárás anyagát teljes egészében feldolgozza, majd felvette a kapcsolatot Galli István ügyvéddel is, aki a felülvizsgálati eljárás során a kirendelt védő volt – tőle megkapta az 1993-as rehabilitációs eljárás teljes anyagát.A pénteki könyvbemutatón egyébként ő volt a szerző beszélgetőtársa. A kötetben ezenkívül a Szabad nép 1947-es számaiból szemlézett.A könyv összegzéseként Kolarovszki Tamás azt mondja, Jányt ártatlanul ítélte a népbíróság golyó általi halálra. – Hős, katona volt, aki határozott, kemény parancsokat adott. Ennek is köszönhető, hogy a 200 ezres létszámú 2. magyar hadseregből az óriási orosz túlerő ellenére közel 80 ezren hazatérhettek – mondta.Ugyanakkor mindmáig fájó pont, hogy rendfokozatát rehabilitálása ellenére sem kaphatta vissza. Kolarovszki egyébként civilben jogászként dolgozik, hobbiként akvarelleket fest – volt már kiállítása is. Közben már a következő könyvet is tervezi, ami egy dokumentumregény lesz a budapesti ostrom idejéből.