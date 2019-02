Költözik a makói ifjúsági színtér

– Az új városi könyvtárba költözik annak megnyitásakor, májusban az ifjúsági színtér – tudtuk meg Weszelyné Véghseő Henriett ifjúsági tanácsnoktól, aki a népszerű klub felnőtt patronálója. Elmondta, új helyük a padlástéri galériában lesz. Itt fogják tartani a megszokott kézműves-foglalkozásokat, előadásokat, de lesz egy zárható helyiségük is, ahol az xboxok és egyéb, szórakozáshoz, tanuláshoz használható informatikai berendezések lesznek. A nagyobb rendezvényekhez természetesen alkalmanként továbbra is használni fogják a Hagymaházat, illetve a sportcsarnokot. A fiatalok távozásával megürülő főtéri helyiséget az önkormányzat meg fogja hirdetni bérbeadásra, üzletként.



Az ifjúsági színtér 2017 októberében nyílt meg, és azóta a makói fiatalok megkedvelték – mi több a szülők is örülnek neki. Weszelyné elmondta, a folyamatos nyitvatartást pályázati támogatásból alkalmazott, illetve közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok közreműködésével tudják biztosítani. A költözéstől függetlenül folytatják a megszokott működést, amelyben továbbra is kiemelt szerepet szánnak a drogprevenciónak, illetve a dohányzás- és alkoholellenes programoknak, a kreatív alkotásnak és a szórakozásnak. A tervek között szerepel a külföldi szokások, kultúrák bemutatását célzó előadás-sorozat folytatása és egy nosztalgiaparti szervezése is – utóbbi a sportcsarnokban lesz márciusban.