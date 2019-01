Komfortosabb lett a szociális otthon: 115 idős ember él a megújult makói intézményben

– Nagyon jók itt a körülmények, a gondozókkal is megértjük, kölcsönösen tiszteljük egymást – mondta a Batthyány utcai szociális otthon egyik lakója, a 89 esztendős Mészáros Antalné. Etelka néni 18 éve él a megyei Szivárvány Otthon helyi tagintézményében; mint mondja, napközben a legtöbbször a fotelban üldögél, szeret olvasgatni – lapunkat is szívesen böngészi. Az otthonban egyébként összesen 115 bent lakó idősről gondoskodnak, és összesen 70-en dolgoznak.A régi épületegyüttes most megújult, a munka egy évvel ezelőtt kezdődött, és a közelmúltban ért véget. A 127 milliós, pályázati támogatásból finanszírozott beruházásnak köszönhetően hőszigetelést kaptak a falak, a födém, megszépült a homlokzat, az ajtókat-ablakokat pedig kicserélték. Az igazgató, Kiss Ildikó azt mondta, a lakók ez utóbbinak örültek a legjobban, ezek ugyanis megőrzik a szobák kellemes hőmérsékletét. Hozzátette, most is vannak ötleteik, hogy mivel lehetne még szebbé, komfortosabbá tenni az itt lakók életét. Például a belső terek kifestésével, amiben várhatóan az önkormányzat is segítséget nyújt – Farkas Éva Erzsébet polgármester, aki tegnap ellátogatott az intézménybe, ezt meg is ígérte.A polgármester azt is elmondta, hogy a város körülbelül hetven idősről gondoskodik házi gondozás, illetve jelzőrendszeres segítségnyújtás formájában, s csaknem ugyanennyien kapnak szociális étkeztetést. Makón 13 nyugdíjasklub működik, és az is köztudott, hogy a 70 év feletti szépkorúak évente kétszer, húsvét és karácsony előtt Erzsébet-utalványt kapnak a várostól. A 65 év felettiek száma nagyjából 6500 fő.