Kutat és hidat kap a kis park Makón

Tamasy, Kovács és Kacsner a kis parkban. Fotó: Szabó Imre

– Gyermekkoromban, az ötvenes évek közepétől a hatvanas évek elejéig ezen a kis téren keresztül jártam iskolába – elevenítette fel Tamasy Aladár emlékeit a Kossuth, a Bolygó és a Baross utca által határolt kis, háromszög alakú makói térről. Mint mesélte, itt mindig nagy élet volt, az itteni kúthoz sokan jártak inni. Most ez egy fűvel benőtt, kopár terület, de az önkormányzat arra készül, hogy ismét széppé teszi. Ennek érdekében – másokkal együtt – ő maga is tett felajánlást: 20 ezer forintot kínál a munkálatokra.Korábban megírtuk, a város elképzelése az volt, hogy a Csanád vezér térről ide helyezik át az országzászló miatt elvitt, eredetileg kútként funkcionált Korsós lány szobrot. Erről végül az a döntés született, hogy a városháza kertjébe kerül – a kis térre pedig a makói kútmúzeum egyik régi, szép kútját fogják telepíteni, méghozzá úgy, hogy vizet is adjon. Mindezt Kovács Sándortól, a kerület önkormányzati képviselőjétől tudtuk meg, aki képviselői alapjából 100 ezer forintot ajánlott fel. Azt is elmondta, hogy a város az idei költségvetésben 5,6 millió forintot különített el az itteni munkára. Helyeznek ki padokat, ültetnek fákat, cserjéket, a vízelvezető árokhoz egy kis hidat építenek, a zöldségesüzlet előtti téren pedig új parkolókat alakítanak ki. A város a kivitelezői szerződést a feladatra a hónap közepén köti meg, a munka ezt követően indul, és várhatóan június–július fordulóján fejeződik be.A jó hírt örömmel fogadta a téren működő zöldségesbolt tulajdonosa, Kacsner István is, aki 300 ezer forintot adományoz a tér megszépítésére. – Régen itt volt a makói piac vége. Sajnálom, hogy a régi, akkor itt lévő kutat nem sikerült megtalálni, de azt hiszem, egy másikkal is nagyon szép lesz ez a kis tér – mondta.