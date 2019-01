Laci bácsit köti a hitvesi esküje: Otthon ápolja magatehetetlen feleségét, pedig maga is 80 éves

Nem kér segítséget

50 éve együtt

Laci bácsi egy saját készítésű szerkezettel emeli meg Piroska nénit. Fotó: Szabó Imre

Példamutatóan

Mindig jön a következő nap

Piroska néni ágya is speciális - mutatja Laci bácsi. Fotó: Szabó Imre

Ha kell, segítenek

Különös szerkezetet látni a makói Sztancsik László otthonának konyhájában. Egy csavarokkal a falhoz keresztben rögzített csövön van egy elektromos motor, ami működésbe hozva, egy heveder segítségével képes megemelni a feleségét, Piroska nénit.Azért van szükség a saját kezűleg összeállított gépre, mert a 77 éves asszony izomsorvadásban szenved. Három éve olyan rossz állapotba került, hogy gyakorlatilag képtelen megmozdulni vagy megtartani magát. Ennek ellenére a 80 esztendős, többször műtött férje otthon, egyedül gondozza őt, és ehhez semmilyen segítséget nem kért – leszámítva, hogy a helyi népjóléti intézmény vészhívója ott van a lakásban. Ennek segélykérő gombját azonban nagyon ritkán nyomja meg. Legutóbb akkor volt rá szükség, amikor Piroska nénit megemelve becsípődött a dereka.Az egykori üzemvezető, Sztancsik László 50 éve kötött házasságot. Piroska nénit úgy ismerte meg, hogy az egyik barátjának volt az unokatestvére. Vannak gyerekeik, unokáik, a sors azonban úgy hozta, hogy nem a nagyszülők megszokott, egyszerű életét élik. Minden percükre rányomja a bélyegét Piroska néni súlyos betegsége – ám az ebből adódó embert próbáló mindennapi feladatokról Laci bácsi úgy beszél, mintha a világ legtermészetesebb dolga volna a napi 24 órás ápolás, gondozás. Amit egyébként, mint mondja, lépésről lépésre kellett megtanulnia, hiszen azt leszámítva, hogy katonakorában fogászati asszisztens volt, semmilyen egészségügyi előképzettsége nem volt.– Háromnegyed ötkor kelek, ébresztőórára nincs szükségem – meséli. – Akkor megfőzöm a teát, elkészítem a reggelit. Amikor kész, bemegyek Piroskához, átemelem a speciális ágyból a kerekesszékbe, majd kihozom a hevederhez. Az elektromos szerkezettel át tudom ültetni az asztalhoz, átöltöztetem, aztán megetetem, megitatom, beadom a gyógyszereit – sorolja a reggeli teendőket. Reggeli után vissza az ágyba, tévézés, közben Laci bácsi nekiáll ebédet főzni. – Korábban hozattuk az ebédet, de egy idő után már nem voltunk elégedettek, így aztán főzni is megtanultam – mondja. Napközben, ha el kell menni bevásárolni vagy gyógyszertárba, siet vissza. Aztán hasonlóan telik a délután, az este is, vacsorával, fektetéssel.A házaspárt Ráczné Dani Anikó jelzőrendszeres gondozónő ajánlotta lapunk figyelmébe, mondván: példamutató, amit Laci bácsi tesz. – Húsz éve dolgozom a szakmában, de ilyen kitartást, odaadást, ragaszkodást még nem láttam sehol – mondja. – Aki ilyen helyzetbe kerül, általában egy idő után feladja, akár maga is belerokkan az ápolásba. Laci bácsinál erről szó sincs, pedig évek óta végzi az otthoni ápolást precízen, kifogástalanul – teszi hozzá.– Soha nem jutott eszembe, hogy feladjam – erősíti meg Laci bácsi. – Voltak, akik szóba hozták az intézményi ellátást, én azonban úgy vagyok vele, a végsőkig magam és itthon fogom gondozni Piroskát. Az is nagyon fontos, hogy bár nem Makón élnek, a gyerekek rendszeresen jönnek, látogatnak bennünket. Ha itthon vagyunk, családiasabb a hangulat: nem kell alkalmazkodnunk senkihez, szabadok vagyunk. Mindig jön a következő nap, az újabb és újabb feladatok, ez viszi előre az életet – összegzi a lényeget. Mi motiválja? – Én ezt nem tudom másképp elképzelni. Tettem egy esküt, hogy jóban-rosszban kitartok mellette, ami kötelez engem. Meg persze az, hogy szeretem őt – mosolyodik el.És hogy mit szól mindehhez a feleség? Piroska néni, aki idejének nagy részét tévésorozatok nézésével tölti, betegsége miatt lassan, nehezen formálja a szavakat, de ha türelmes az ember, érteni lehet, mit mond. – Szeretettel gondoskodik rólam, ápol engem – mondja férjéről. – Ha fordítva lenne, én is megtenném érte.A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás lényege az, hogy akik erre igényt tartanak, kapnak egy riasztót, amelynek a gombját megnyomva befut a jelzés a központba – magyarázza Tóthné Balázs Andrea, az Egyesített Népjóléti Intézmény vezetője. A riasztást egy szakképzett gondozó fogadja, akit a sofőr 30 percen belül a helyszínre visz. Ilyen berendezésből az intézmény összesen 60 darabot adott ki – 50 Makón, 10 a környező községekben van. 65 évesnél idősebbek, súlyos fogyatékkal élők, pszichiátriai gondozottak, illetve hozzátartozóik igényelhetik. A szolgáltatásnak természetesen van térítési díja is. Ezt a nyugdíj arányában állapítják meg, általában 120 forint naponta.