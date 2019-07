Lassan lejár a szennyvízcsatornázás utáni úthibák javítási határideje, de Makón még mindig csattognak a fedlapok

Az egyik megsüllyedt úttest a makói Kürt utcában. FOTÓ: SZABÓ IMRE

– Hibajegyzékből már írtunk eleget, egyeztetés is volt renge­teg, de a munkának még nyomát nem látni – fakadt ki a legutóbbi makói testületi ülésen Kovács Sándor (Fidesz–KDNP).Ezt a szennyvízcsatornázás után elmaradt úthelyreállításokról mondta, aktualitását pedig az adta, hogy a csatornázás öt éve ért véget, így hamarosan lejár az idő a garanciális javításokra.A szennyvízberuházás Makót és öt községet – Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Maroslele – érintett. A csatornázás utáni úthelyreállítással több településen is gondok voltak, vannak. Makón a vadonatúj szilárd burkolatot is nagyon sok helyen fel kellett törni. A városházán akkor úgy tájékoztatták lapunkat, az előző városvezetés idején „sebtében leaszfaltozott kampányutak" megsüllyedtek; akna- és vezetéksüllyedés, csőtörés és -repedés, illetve idomok szétcsúszása miatt kellett bontani.Az ülésen a független Marosvári Attila volt az, aki felvetette a problémát. – Akad, ahol például a csatornafedél süllyedt meg. Aki ott lakik, állandó zörgést, csattogást kénytelen hallgatni – mondta. Hozzátette: sehol nem látja a felszíni problémák elhárításának nyomát. Kérdéseire Zsámboki Zsolt, a polgármesteri hivatal beruházási csoportvezetője azt mondta, azért nem, mert a kivitelező cég most a felszín alatti javításokkal foglalkozik.