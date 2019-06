Látták a zenét, díjat kaptak - képgaléria

– Hallgattam a zenét, behunytam a szemem és megjelent előttem az egész víz alatti világ – mondta a makói Bartók-tagiskola 12 éves diákja, Erdélyi Dóra Ágnes arról, hogyan alkotta meg pályamunkáját a Láttad-e már a zenét? mottóval meghirdetett rajzversenyre.: a makói születésű, itthon és külföldön is elismert zongoraművész, Szentpéteri Csilla idén már másodjára hirdetett ezzel a címmel pályázatot, melyen a jelentkezők az ő műveinek ihletésére rajzolhattak, festhettek.Dóra akrilképén a tenger mélye, halak és a a rég elveszett város, Atlantisz látható. A kislány, aki a verseny egyik díjazottja volt, elárulta: régóta rajongója Szentpéteri Csillának, van tőle albuma és koncertjét is látta-hallotta már.A verseny díjátadóját – kiállítással egybekötve – szombaton tartották a makói Glorius Vigadóban. A művésznő lapunknak elmondta, szerte a megyéből, illetve néhány esetben a megyehatáron túlról is összesen 583-an küldték be pályamunkáikat általános és középiskolákból. A rajzverseny ötlete onnan jött, hogy 2015-ben Láttad-e már a zenét? címmel interaktív koncertsorozatot indított fiataloknak, amellyel zenésztársaival 32 városban jártak. Ami az idei versenyt illeti, valamilyen ajándékot mindenki kapott, nyolcvanan azonban díjakat is helyi támogatók jóvoltából – a fődíjakat, a mágneses rajztáblákat például a DuoCor Bt. A díjátadó után koncerttel is meglepte ifjú rajongóit Szentpéteri Csilla.A versenyt jövőre a megyehatáron túlra is meghirdetik.