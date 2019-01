Lele Zoltán sokat vezet, és olvassa lapunkat: földeáki előfizetőnk nyerte az egyik Mol Group Gift ajándékkártyát

Lele Zoltán a kártyával, mielőtt kocsiba szállt. Fotó: Szabó Imre

– Nagyon meglepődtem és persze nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy benzinutalványt nyertem a Délmagyarországgal! – mondta legújabb akciónk földeáki nyertese, Lele Zoltán. Valóban hűséges olvasónk: több mint két évtizede előfizetője lapunknak. A partnerkártyát egyébként makói irodánkban igényelte – mint külön megjegyezte, kolléganőnk készségesen segített neki az ügy elintézésében.Mint arról többször beszámoltunk, a Mol Nyrt.-vel kötött együttműködési megállapodásunk alapján azok az előfizetőink, akik legalább egy éve hűségesek lapunkhoz, vagy új előfizetőként egyéves hűségnyilatkozatot írtak alá, ingyenesen igényelhetnek Mol Partnerkártyát. Ezzel literenként 6 forinttal olcsóbban tankolhatnak országszerte több mint 440 Mol üzemanyagtöltő állomáson, ráadásul multipontokat is gyűjthetnek, amelyeket aztán forintra váltva vásárlásra használhatnak fel. Lapunk pedig ezzel kapcsolatosan nyereményjátékot is hirdetett: aki a megadott határidőig igényelt Mol Partnerkártyát, sorsoláson vett részt. Öten nyertek egyenként 30 ezer forint értékű Mol Group Gift ajándékkártyát – ezek egyike szerencsés földeáki olvasónk.Lele Zoltán, aki civilben őstermelő, azért örült nagyon a nyereménynek, mert a családban három autó is van, így sokat költenek üzemanyagra. A kocsik közül kettő az övé, egy a lányáé, és szükség van rájuk a mindennapi élethez éppúgy, mint a munkához. Lapunkról azt mondta, nagyon elégedett vele. Reggel azzal kezdi a napot, hogy elolvassa szinte az első betűtől az utolsóig.