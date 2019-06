Leszólta Nagyért egy vásárhelyi közösségi oldal, a polgármester ez nem hagyta annyiban

A polgármester szerint a „kritikusok" nem sokat tudhatnak Nagyérről. Azt javasolta, menjenek el hozzájuk és érezzék jól magukat.- Nagyérre, és a hozzánk hasonló kistelepülésekre nem fog tódulni az ipar. Ezért más területen kellett kitörési pontot keresnünk, amiből a szűkös anyagi forrásainkat kiegészíthetjük – mondta Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere, aki a települést nem éppen jó fényben feltüntető posztra reagált. A Vásárhelyi Valós Világ Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét támogató Facebook oldal. Hogy kik írják a nem egy esetben személyeket is bántó posztokat, nem lehet tudni. Sehol nincs feltüntetve a szerző, de még az adminisztrátorok sem a névjegyben. Június 4-én Nagyérrel kapcsolatban azt írták, hogy közmunka is alig akad, nincs semmi látnivaló, ezért nem értik, hogy a kormány miért mégis a turisztikában látja a község fellendítését.- Nem a kormány, hanem mi látjuk a turisztikában a kitörési pontot. Településünket két gyalogtúra útvonal szeli át. Erre építve bő évtized alatt létrehoztuk az alkotóházat, építettünk egy agroturisztikai központot. Most pedig ökoturisztikai fejlesztéseket hajtottunk végre 128 millió forint pályázati összegből. Ez nagyon sok mindent foglal magában, nemcsak a kilátót – hangsúlyozta. Építettek mesterséges tavat, pillangós és madaras ösvényt. A játszóteret fejlesztették, parkolókat, magasleseket alakítottak ki és még sok minden készült, amiről korábbi cikkeinkben többször írtunk. A polgármester elárulta, a falunak bejött a turisztika.- Csak a múlt héten több mint 100 vendégünk volt az önkormányzat tulajdonában lévő panzióban. Szerencsére vannak, akiknek a puszta is szép és érdekes. Augusztus végéig teltházasak vagyunk. Ebből nekünk bevételünk van. Nem nullára jövünk ki, hanem haszonnal. Eznagyon sokat segít a település életében – mondta Lőrincz Tibor. Hozzátette, az elmúlt 10 évben 16 ezer vendégéjszakát könyvelhettek el. Jönnek Nagyérre osztályok, családok, baráti társaságok. Hamarosan régészeket látnak vendégül a panzióban, ami télen sem üres. Sok esetben választják csapatépítő tréningek helyszínéül is Nagyért, még nagy cégek kollektívái is.- Nagyér infrastruktúrája sem rossz. Minden utca burkolt, az útjainkon nyugodtan végig lehet görkorcsolyázni, mert jók. Ha pedig elkészül a főút mellett a kerékpárút is, akkor az a mi turisztikai elképzeléseinket is erősíti – tette hozzá a polgármester.A Vásárhelyi Valós Világ szerint a faluban közmunka is alig van. Erre Lőrincz Tibor csak annyit mondott, közmunka az volna, csak az nincs nagyon, aki elvégezné.- Míg öt évvel ezelőtt jó 10 százalék körül volt a munkanélküliség Nagyéren, addig ma 1,4 százalék. A versenyszféra szerencsére beszippantotta a munkanélkülieket. Nagyon sokan járnak a Négyhatár Kft-hez, de orosházi, tótkomlósi, makói, mezőhegyesi cégekhez is. Sőt, vannak, akik Szentesen dolgoznak egy paradicsomkertészetben. Közmunkán nem sokan maradtak, főként idősebbek, akik néhány év múlva nyugdíjba mennek – magyarázta.Lőrincz Tibor azt mondta, nem érti miért írtak ilyen negatív hangnemben az említett hódmezővásárhelyi közösségi oldalon Nagyérről. – Sajnálom, hogy egy ilyen kis települést próbál meghurcolni a poszt írója és a kommentelők. Lehet, hogy még nem is jártak Nagyéren. Javaslom, hogy lépjenek ki a virtuális világból és a valóságban győződjenek meg arról, milyen értékeinek vannak – hangsúlyozta.