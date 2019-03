Makó-Rákoson nagyon rossz állapotú a Kossuth utca - de már nem sokáig

– A Kossuth utcában körülbelül 50 éve építették a szilárd burkolatú utat. Azóta komoly javítások nem történtek rajta, csak a legszükségesebb kátyúzások. Most viszont új aszfaltréteget kap a szakasz. Önkormányzatunk önerőből 13 millió forintot biztosít a munkára – mondta a kedden megtartott sajtótájékoztatón Kádár József önkormányzati képviselő.



A dűlőutak felújítására pedig pályázati forrást nyert városunk. A mintegy 100 millió forintból a Rác út és a Vágotthalmi dűlő zúzottköves útalapot kap. Így ezeken az utakon a gazdák könnyebben tudnak majd közlekedni csapadékosabb időben is.



Kádár József elmondta, a munka késő tavasszal kezdődik. Jelenleg az előkészítő munkák zajlanak.

A képviselő beszélt arról is, hogy egy korábbi pályázat révén 7 millió forintból 9 külterületi buszmegállót láttak el napelemes világítással. A tanyavillamosítási pályázat segítségével pedig 20 tanya áramellátását oldják meg.