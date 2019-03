Makó 35 millióval üzen hadat a sáros utcáknak

Czirbus Gábor a temetőbe vezető útnál. Ráfér a javítás. Fotó: Szabó Imre

– 35 millió forintot fordít idén az önkormányzat a városi kezelésben lévő utak karbantartására, felújítására – jelentette be tegnap Czirbus Gábor alpolgármester a majdani munkálatok egyik helyszínén. A református ótemetőbe vezető útra csakugyan ráfér a javítás: gödrös, hepehupás, miközben sokan járnak rajta.Czirbus elmondta, a város teljes úthálózata 320 kilométernyi. Ennek egyharmada, a fő- és bevezető utak ugyan a Magyar Közút Nzrt.-hez tartoznak, a többi azonban az önkormányzat kezelésébe. A 2014-es, szennyvízcsatornázás utáni úthelyreállításból kimaradt néhány utca most kerül sorra – ilyen például a Váradi és a Barcsay utca egy része, illetve a már említett temetői út. Ezenkívül útpadkát erősítenek meg a Sírkert utcán, a Garay téren útalap készül.Arról is szó esett, hogy vannak még szilárd burkolat nélküli utak. Ilyenek találhatók Honvédban, ahol 14 utcát a most zajló Honvéd-program keretében látnak el szilárd burkolattal, valamint a Makó-Rákoson található Kossuth utca, amelyet a Rác út pormentesítésével együtt fognak leaszfaltozni. Lesi városrészben is vannak sáros utcák. Itt a Vasút sor helyreállítására, meghosszabbítására készülnek.A munkák befejezése mindenütt a nyár végére várható. Ezzel együtt őszre megközelíti a szilárd utak aránya a 100 százalékot – már csak olyanok maradnak nehezen járhatóak, amelyek városszéliek, alacsony forgalmúak, alig lakottak.