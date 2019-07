Makói artistalány a világhír kapujában: Antal Loretta párjával most az America's Got Talent nézőit varázsolja el

Antal Loretta és Daniel Togni előadásukkal elkápráztatják a közönséget.

– Legutóbb nemmel szavaztál ránk, ezért egy kis meglepetéssel készültünk neked. Szeretnélek a fogammal felemelni – mondja a műsor videójában Antal Loretta az egyik zsűritagnak, akit aztán néhány másodperccel később valóban így emel a magasba. Az elképesztő bravúr a magyar–olasz légtornászpárostól tulajdonképpen megszokott: hol a fiú tartja meg a lányt a hajánál fogva, hol a lány a fiút a fogával, miközben pazar és meghökkentő mozdulatsorokkal kápráztatják el a kö­­zönséget.Az America’s Got Talentben szereplő duó hölgytagja, Antal Loretta makói születésű. Úgy tudjuk, nem artistacsalád sarja, szinte véletlenül került a manézs bűvöletébe: egy artista ismerőse tizenévesként meghívta az egyik előadására, ő pedig úgy döntött, ezt akarja csinálni. Miután sikerrel elvégezte az artistaképzőt, a Fővárosi Nagycirkusz művésze lett. Ilyen minőségében találko­zott 2015-ben az olasz Daniel Togni nevű akrobatával, aki vi­­szont egy neves cirkuszművész dinasztia tagja. Egyébként nemcsak a műsorban, a való életben is egy párt alkotnak, je­­gyesek – amúgy pedig nyertek már cirkuszfesztivált, és felléptek nagyon sokfelé szerte a világban.Hogy mi lesz a tehetségkutató versenyben a duó további sorsa, az egyelőre titok. Egy biztos: nem mindennapi produkciójukkal már így is milliók szívébe lopták be magukat.