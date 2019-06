Makón a belvíz az úr, válságstábot hívtak össze - Fotók

Sok ottani lakos panaszkodott hétfő reggel, hogy a víz elöntötte az udvarukat, sőt a házukat is, volt, ahol harminc-negyven centi magasan állt a víz.Tönkrementek a bútorok, a szőnyegek, a padló, megrongálódtak a házfalak. Az önkormányzat közleményében azt írta, az elmúlt 24 órában megközelítőleg 100 ml kiadós eső esett Makón és környékén, mely a város több területén is kaotikus helyzetet eredményezett.A vízelvezető árkok nem bírták elvezetni a nagy mennyiségű esővizet, így az számos utcát és ingatlant is elárasztott.Tegnap éjszaka az önkormányzat és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság és a katasztrófavédelem munkatársai azonnal intézkedtek: beindították a szivattyúkat, segédkeztek a személy- és vagyonvédelem biztosításában. Farkas Éva Erzsébet polgármester a rendkívüli helyzetre való tekintettel az éjszaka folyamán személyesen is bejárta az érintett területeket, majd válságstábot hívott össze.