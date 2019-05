Makón és Hódmezővásárhelyen is sikeres volt az aláírásgyűjtés - 20 ezren Orbán programja mellett

A Fidesz aláírásgyűjtő standjánál tegnap reggel is nagy volt az érdeklődés. Fotó: Szabó Imre

– A hódmezővásárhelyi–makói választókerületben eddig összesen 20 ezren adták támogató aláírásukat Orbán Viktor programjához – jelentette be tegnap reggeli makói sajtótájékoztatóján Lázár János, a térség parlamenti képviselője. Elhangzott az is, hogy ebből a Maros-parti városban mintegy 7 ezren adták kézjegyüket a nemzeti érdekképviselethez Brüsszelben. A munkát több száz önkéntes segítette az elmúlt hetekben – a honatya nekik és az aláíróknak is megköszönte a kiállást.Lázár mindenkit arra kért, hogy május 26-án menjen el szavazni, mert egy demokrata számára a választás lehetősége ünnep, kötelesség és felelősség is egyszerre.– Mi azt gondoljuk, hogy Európa akkor lesz erős, ha Magyarország is erős; erős nemzetekből épülhet fel egy erős Európa – hangsúlyozta. Úgy vélte, Brüsszelben olyan emberekre lesz szükség, akik nagyon határozottan képviselik Magyarország érdekeit, hiszen Európa új korszak előtt áll, most fog eldőlni, hogy az elkövetkező öt-tíz évben hogyan alakul a kontinens sorsa, és hogy gyermekeink, unokáink hogyan élhetnek majd az unióban.Az aláírásgyűjtésben személyesen is részt vett Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere. Ő azt mondta, a választás tétje az, hogy Európa továbbra is az európaiaké, Magyarország pedig a magyaroké legyen.– Ma már nem kérdés, hogy az illegális, tömeges bevándorlás milyen társadalmi, kulturális és gazdasági változásokat hozhatna. Mi azt szeretnénk, ha megőrizhetnénk sok száz éves örökségünket, hagyományainkat, életformánkat, ezért arra kérünk mindenkit, menjen el szavazni – mondta a polgármester.