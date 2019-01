Makót ellepték a baglyok - fotók

A makói baglyok már szinte városképi jelentőségűek. Fotó: Szabó Imre

A könyvtár közelében hét fán összesen 27 madarat számoltunk össze. Az, hogy az utóbbi néhány napban ilyen szép számban húzódtak be a védett városi parkba, minden bizonnyal azt jelzi: hamarosan kemény téli napoknak, zord hidegnek nézünk elébe. Látni belőlük egyébként a Deák Ferenc utcán és a belváros más részein is, a kedvenceik azonban, úgy tűnik, a bibliotéka körüli nyírfák – talán mert a baglyok a bölcsesség jelképei.A környék lakói szerint hét-nyolc évvel ezelőtt jelentek meg ezen a területen először nagyobb számban. Volt, amikor 50-60 példányt is meg lehetett figyelni, sőt – annak idején megírtuk – arra is akadt példa, hogy valamelyikük fészket rakott, majd fiókákat költött ki az egyik emeleti erkélyen. Akinél ilyesmi történik, jól teszi, ha nem háborgatja a vendéget, ugyanis védett állat: egy madár eszmei értéke 50 ezer forint. Egyébként Közép-Európa egyik leggyakoribb bagolyfaja. Neve ellenére kerüli a nagy, zárt erdőket, inkább kis erdőfoltokban, folyóárterekben, parkokban, öreg temetőkben telepszik meg. A felnőtt példány testhossza 25–37 centiméter, szárnyfesztávolsága elérheti az egy métert. Jól látható tollfülei és nagy, narancsvörös szemei vannak – ha szerencsénk van, és pislogni látjuk, ez is megfigyelhető.