Mások helyett fizetett Éva - Mit tehetünk, ha az udvari lakásban élők eldobják a csekket?

– A fizetésemből, aztán a nyugdíjamból vonták le azt a pénzt, amit a házamhoz tartozó udvari lakás lakói nem fizettek ki a szolgáltatónak – panaszolta szerkesztőségünkben a jelenleg már Földeákon lakó Bagaméri Éva. Elmondta: korábban Makón volt egy háza a Vásárhelyi utcában. Az ingatlan vízfogyasztása után eredetileg átalánydíjat fizettek, majd miután 2013-ban megcsináltatták a vízmé- rőórát, ez az ő nevére került. 2015-ben mellékvízmérő is készült, amely az udvari lakás fogyasztását méri, de azt is az ő nevére írták.



A fogyasztás után érkező két csekk közül az egyiket mindig befizette, a másikat átadta az udvari lakásban élőknek, de mint utóbb kiderült, nem fizettek. Akkor érte a hidegzuhany, amikor már személyesen neki küldtek felszólítást. Itt hibát követett el, ugyanis nem olvasta el figyelmesen a levelet, nem fellebbezte meg, elismerte a tartozást. Ez időközben lejárt, de a mérőórák – bár már a házat eladta – továbbra is a nevén vannak. Az udvari lakásban élők nem hajlandók rendezni a tartozást. – Szerettem volna legalább annyit elérni, hogy szüntessék meg az udvari lakás vízszolgáltatását, hogy további fizetnivalóm ne legyen, de hiába – mondta.



Az Alföldvíz PR-iroda-vezetője, Diós Zsolt lapunknak az esettel kapcsolatban azt mondta, mellékvízmérő felszerelése esetén érdemes mellékszolgáltatási szerződést is kötni, így a társaság külön-külön készíti el az egyes lakóegységek számláját, ami megelőzi a vitás helyzeteket. Hozzátette: a szolgáltató hatásköre a bekötési vízmérőig terjed, az ezt követő házi bekötővezeték az ingatlan tulajdonosának felügyelete alá tartozik – ők ezért nem tudják azt megszüntetni.