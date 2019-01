Még a falu központja is új arculatot kapott tavaly - Maroslele előtt kinyílt a világ 730 millióból

– 2018 nálunk a beruházások éve volt. Minden 2017-ben benyújtott pályázatunk támogatást kapott, ennek köszönhetően összesen több mint 730 milliót tudtunk fejlesztésre, bővítésre költeni a faluban – összegez a polgármester, Martonosi György.



A beruházások között első helyen említi a falu első embere a Makót Hódmezővásárhellyel összekötő és Maroslelén is áthaladó kerékpárút megépülését. Ez a három település közös projektje volt, és bár hivatalosan még nem adták át, máris sokan járnak rajta. És ha már közlekedés: talán még ennél is fontosabb, hogy állami finanszírozással megtörtént a Makót Maroslelével összekötő, korábban borzalmas állapotú út felújítása.

– Ennek a két beruházásnak köszönhetően szinte kinyílt a világ Maroslele előtt – mondja.



Mint megírtuk, volt olyan beruházás is, amely átrajzolta a faluközpont képét: 180 millióból sikerült felújítani a polgármesteri hivatalt, illetve a hozzá tartozó szárnyépületet. Utóbbiban kapott új helyet a rendőrség irodája, illetve

a takarékszövetkezet fiókja, amelyben végre bankautomata is üzemel – az első hetek forgalma alapján tényleg nagy szükség volt rá. Emellett fontos megemlíteni, hogy megújult a könyvtár épülete, illetve több utcában végeztek csatorna- és járdafelújítást.



Sikeres volt a múlt év a közösségépítés szempontjából is. A most zajló önkormányzati ciklus újdonsága az Otthon Maroslelén program, amelynek értelmében saját forrásból igyekeznek a helybeliek életét még könnyebbé tenni: babakötvényt osztanak, óvodáztatási, iskoláztatási támogatást kapnak az érintett szülők, de ad az önkormányzat az életkezdéshez ingyentelket, letelepedési és lakhatási támogatást ugyancsak. Az idősekről sem feledkeztek meg: a 68 évesnél idősebbek naponta egyszer kedvezményesen kapnak meleg ételt. Osztottak a rászorulóknak tűzifát, a közfoglalkoztatottaknak meg ajándékcsomagot. És a programokról sem feledkeztek meg: főként a gyerekeknek igyekeztek kedvében járni – rendeztek szakkört, úszásoktatást és táborokat is.



Martonosi azt mondja, a tavaly előkészített pályázatoknak köszönhetően idén is lesznek beruházásaik – szám szerint 9, összesen nagyjából 600 milliós értékben. A legnagyobb ezek közül az iskola tornatermének felépítése. Komoly figyelmet szentelnek az iparterületre, ahol inkubátorház, hűtőház és bekötőút épül, de például a falumúzeum is méltó otthont fog kapni. Korszerűsítik az óvodát, az iskolát, a konyhát, fejlesztik a fogorvosi rendelőt, sportparkot építenek, és a falu ékessége, a templom homlokzata is megszépül.