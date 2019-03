Még a KISZ-táborosok építették a csatornákat Makón

Toldi János az egyik felújításra váró csatornánál. Fotó: Szabó Imre

– Nem csoda, hogy sok a gond a makói esővíz-elvezető hálózattal: nagy része jó fél évszázados, többek között KISZ-táborok fiatal résztvevői építették, minden bizonnyal lelkesen, de nem feltétlenül szakszerűen – mondta szerdán Toldi János önkormányzati képviselő. A sajtótájékoztatót a Bajcsy-Zsilinszky- lakótelepen tartotta. A helyszín nem véletlen, ugyanis nagyobb esőzések alkalmával innen fut be a városházára a legtöbb panasz. Itt a zárt rendszer a nyolcvanas években épült ki, de folyós homokra, amiből sok probléma származik. És olyan területek is vannak, ahol rossz a folyásirány, illetve ahol az utak mellé nem is épültek vízelvezetők – emlékeztetett a városatya.A sajtótájékoztató apropója az volt, hogy az önkormányzat egy szakember közreműködésével most felméri a csapadékvíz-elvezető csatornákat az egész városban, sőt tervet is készít a hálózat felújítására. Zsámboki Zsolt, a polgármesteri hivatal műszaki csoportjának vezetője ezzel kapcsolatban lapunknak azt mondta, a városnak még közműtérképe sincs a csatornákról – annak idején ilyen nem készült. Ezzel együtt a rendszer állapotát is megvizsgálják, felderítik a kritikus pontokat. Ha mindez megvan, már lesz esély központi támogatásra, akár komolyabb fejlesztésekre, például egy záportározó építésére is. A város addig is elvégzi a legszükségesebb karbantartási, hibajavítási munkákat.