Megelégelték a kóbor kutyákat: a hatóság jobban figyelne a gazdákra, a gyepmesteri telepet pedig bővítenék Makón

Megszokott utcakép Honvédban: kutyák az utcán, szabadon. Fotó: Szabó Imre

– Nemcsak a környéken lakók, de a postások, közmunkások és szociális szakemberek dolgát is megnehezítik: rátámadnak a gyalog vagy kerékpárral közlekedőkre – írja a hamarosan a makói képviselő-testület elé kerülő rendelettervezet a kóbor kutyákról. Az anyag szerint a lakossági bejelentések alapján tudható, hogy Honvéd városrészben van a legnagyobb probléma. Mi is beszámoltunk a gondról, sőt olyan esetről is, amikor a szabadon csatangoló állat megharapott valakit (2018. október 2.: Megint sok a kóbor kutya Makón), de elég megnézni a lapunk által alapított, jelenleg 9333 tagot számláló Makón élek Facebook-csoport oldalára, ott is szinte naponta látni gazdátlan négylábúak fotóit.Az előterjesztés hangsúlyozza: a közvetlen problémát ugyan az ebek okozzák, a háttérben azonban a legtöbbször a felelős állattartás hiánya áll. Ennek visszaszorítása érdekében az anyag négy pontból álló akciótervet irányoz elő. Szorgalmazza, hogy induljon a költségek jelentős részét átvállaló ivartalanítási program, létesítsenek a városban kutyafuttatókat – erről korábban elvi döntést hozott már a testület –, irányuljon szigorúbb hatósági figyelem az állattartókra, a gyepmesteri telep férőhelyszámát pedig bővítsék. Utóbbiról mi is többször megírtuk: szinte állandó a telt ház. Jelenleg 23 kennel van itt, de ezek száma 5-6 külsővel bővíthető lenne.A Makói Állat- és Természetvédő Egyesület örül az elképzelésnek és támogatja – mondta képviselőjük, Igaz Árpádné lapunknak. Már az egyeztetésbe is bevonták őket, és az állatvédők is tettek pozitív javaslatokat, például hogy a hozzájuk befolyó egyszázalékos felajánlásokból hozzájárulnának az önkormányzati támogatással ivartalanított kutyák csippel való ellátásához. Ez azért lenne fontos, mert így egyszerűen beazonosítható a szabadon csatangoló jószág. – Nekünk arra már nincs pénzünk, hogy menhelyet létesítsünk, fenntartsunk, de ilyesmikkel mi is tudjuk segíteni a jó ügyet – tette hozzá.