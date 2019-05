Megérkezett Csanádpalotára a bankautomata

Emlékezetes, a 3A Takarékszövetkezet idén január 1-jével költséghatékonysági okokból a csanádpalotai fiókot megszüntette, összevonta a pitvarosival, és azóta oda várják ügyintézésre a palotai ügyfeleket is. Abban viszont ezt követően sikerült megállapodni a pénzintézettel, hogy a felújítás után üresen maradt egykori takarékszövetkezeti irodában szereljenek fel bankautomatát. Ez most megtörtént, és a szakemberek ígérete szerint napokon belül működni is fog.



A kisvárosban takarékszövetkezeti számlával rendelkezők életét ez meg fogja könnyíteni – a vállalkozókét ugyancsak, mivel a készülék befizetéseket is tud majd fogadni, így emiatt sem kell máshová utazni.