Megérkeztek az első betonpadok a makói piac új helyére

Megérkeztek az első betonpadok a parkolóba. Fotó: Szabó Imre

– A makói önkormányzat benyújtotta a kormányhivatalnak a szükséges engedélyeket, megkezdődött a terület előkészítése – tájékoztatott Farkas Éva Erzsébet polgármester a makói piac áttelepítéséről. Mint megírtuk, az elárusítóhely ideiglenesen egy átfogó felújítás miatt költözik a Deák Ferenc utcáról a Hollósy Kornélia utcai parkolóba. A polgármester most azt mondta, az ottani nyitás március 20-án várható. Hozzátette: az átmeneti időszakban a bérleti díjakat elengedik, a közüzemi díjakat az önkormányzat átvállalja, a helypénzből pedig 15-20 százalékos kedvezményt kapnak az érintettek.Kovács Sándor, aki korábban a piac igazgatója volt– most önkormányzati képviselő –, arra emlékeztetett, hogy 20 éve volt legutóbb komolyabb beruházás itt: akkor készültek a padok fölötti tetők. Ezt meg tudták oldani szakaszosan, most azonban a közműveket is fel kell újítani, a tetőrendszer is bonyolultabb, ezért van szükség az ideiglenes átköltözésre. És persze türelemre, együttműködésre is – hangsúlyozta. A Deák Ferenc utcában várhatóan május 31-én fejezik be a munkát, ezt követően lehet majd visszaköltözni. Az új piac több mint 9000 négyzetméteres területének a fele lesz fedett, azaz négyszer annyi, mint jelenleg.Tegnap reggel megnéztük, hogy halad az ideiglenes elárusítóhely kialakítása a parkolóban. Azt láttuk, hogy a terület rendbetétele nagy erőkkel folyik – az első betonpadokat éppen ottjártunkkor hozták át a Deák Ferenc utcáról. A piac felújításáról egyébként csütörtökön délután 4-kor a Koronában ismét fórumot tartanak. Erre meghívták a beruházás tervezőjét és kivitelezőjét is.