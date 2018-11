Megint célkeresztbe kerültek a jobbikos képviselők - Nem emelik a helyi adókat Makón

A tegnapi testületi ülés végén hívta fel a figyelmet – afféle összegzésként – Hadik György (Fidesz–KDNP), hogy a makói képviselő-testület a most meghozott döntések értelmében semmilyen helyi adót vagy járulékot nem emel. Ezt azért ekkor mondta el, mert az ülés vége felé született határozat arról, hogy az önkormányzati területek földhaszonbére, illetve a Maros-parti üdülők bérleti díja is a jelenlegi mértékű marad.



Az már korábban eldőlt, hogy a többi adónem sem lesz magasabb. Ami az ezekből származó bevételeket illeti, elhangzott: 1,6 milliárdra számít a város. Lázár János országgyűlési képviselő szerint ezt az összeget egy kicsit alultervezte a város, ugyanakkor örömmel jegyezte meg, hogy az idegenforgalomból származó adóbevétel megnégyszereződött.



Az ülésen ismét előkerült a jobbikos Kiss Attila megyei közgyűlésből történt kizárása, illetve Zeitler Ádám önkormányzati képviselő ezzel kapcsolatos felelőssége. Arra, hogy Zeitler közös képviselősége is összeférhetetlen az önkormányzati mandátummal, Weszelyné Véghseő Henriett (Fidesz–KDNP) hívta fel újra a figyelmet, és vizsgálóbizottságot is javasolt. A jobbikos városatya nem ment el az ülésre, így nem reagálhatott.



Lázár ismét szót kért, s azt javasolta, Zeitler ügyét akkor hozzák szóba, ha jelen lesz. Czirbus Gábor alpolgármester (Fidesz–KDNP) a szünetben sajtótájékoztatót tartott a témában. Szerinte Zeitler bujkál, hiszen sem az előző, sem a mostani ülésen nem vett részt. – Ez gyáva viselkedés, férfiasabb lenne, ha a képviselő úr vállalná a szembesítést – mondta.



Sánta Sándor (Fidesz–KDNP) a Honvéd-programmal kapcsolatban kért szót. Örömmel állapította meg, hogy a városrészben lévő önkormányzati bérlakások nagy részét már felújították, és hogy sikeresek a kísérőprogramok – a magánházak apróbb felújítására lehetőséget kínáló kalákaprogramot bővítik is. Ugyanakkor fájlalta, hogy az út- és csatornaépítések, illetve a közösségi ház kialakítása még mindig nem indult meg.

– Kettős nyomás alatt vagyok, és nem lenne méltó, ha hallgatnék – mondta. A polgármester, Farkas Éva Erzsébet megértően fogadta szavait, de aláhúzta: egyedülálló, hogy egyetlen városrész közel egymilliárd forintos központi támogatást kap, és ebben Sánta képviselő úrnak múlhatatlan érdemei vannak.



Hozzátette: azon vannak, hogy decemberben kiírhassák az infrastruktúrafejlesztéshez szükséges közbeszerzési eljárást, jövő tavasszal pedig azt, ami a közösségi házhoz kell.