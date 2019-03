Megint ketyeg az óra Kiss Attila ügyében, mert mindenki a bíróságra vár

Csongrád megye - A tisztségére méltatlannak tartott makói jobbikos képviselő is, a megyei közgyűlés is arra vár, hogy a közigazgatási bíróság tegyen igazságot az összeférhetetlenségi ügyben. A képviselőt más szempontból is sürgeti az idő.





– Azután, hogy írásban is megkaptam a határozatot, elküldtem a fellebbezésemet a bírósághoz – mondta most lapunknak Kiss Attila. A bíróságnak a törvény szerint ezúttal is harminc nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy döntsön.



– A bíróság észrevételt kért tőlünk a fellebbezésre. Mi pénteken elküldtük ezt és az ellenkeresetünket – mondta lapunknak Kakas Béla, a megyei közgyűlés elnöke. Reméli, a bíróság a most elküldött dokumentumok birtokában érdemben tud dönteni, és minél hamarabb pontot tesz az ügy végére.



Annak, hogy ez a végzés mikorra születik meg, nem csak az igazság szempontjából van jelentősége. Kiss Attila a novemberi ülésről azzal ment el, hogy amíg nem dönt a bíróság, nem fog együtt dolgozni azzal a testülettel, amely őt méltatlannak tartja a képviselői tisztségre. Azóta tényleg nem vett részt a közgyűlés munkájában. Áprilisban lesz fél éve ennek. Ha ennyi ideig nem jár el az ülésekre, megszűnhet a képviselői mandátuma. Egy hónappal ezelőtt, február 8-án másodszor mondta ki a megyei közgyűlés, hogy Kiss Attilát (Jobbik) méltatlannak tartja a képviselői tisztségre. Már novemberben is így döntött a többség az ügyében. Úgy találták, Kiss képviselői tisztségével összeférhetetlen, hogy az általa vezetett Sándor Móricz Egyesület egy internetes médium kiadója. A makói politikus fellebbezett a határozat ellen a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, amely megsemmisítette a közgyűlés határozatát. A bíróság nem vizsgálta érdemben a döntés jogszerűségét. Formai okból ítélt így, azért, mert a döntésben nem szerepelt indoklás. Február 9-én már olyan határozat készült, amelyhez többoldalas indoklást csatoltak. Kiss továbbra sem tartotta jogosnak, hogy megvonták a mandátumát, ezért bejelentette: fellebbez.

