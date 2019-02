Megint szétverték a buszvárót: az önkormányzat besokallt, remélik, a tettes rendőrkézre kerül

A szétvert buszváró. Fotó: Magyarcsanád Facebook-oldala

– Ez már a sokadik eset volt. Eddig tűrtünk, de most betelt a pohár: a rendőrséghez fordulunk – mondta Farkas János, Magyarcsanád polgármestere azzal kapcsolatban, hogy egy egyelőre ismeretlen tettes a hétvégén szétverte az Apátfalvához közel eső buszváró oldalát. Az illető ráadásul el is vitte a kitört léceket.Magyarcsanádon összesen három fedett, fából épített buszváró van: egy Apátfalvához, egy Nagylakhoz közel, egy pedig a falu központjában – mindegyik a 43-as főútvonal mentén. Valamennyi jó másfél évtizede, térségi összefogással épült. A községben nem most esett buszváró először hasonló vandalizmus áldozatául, többször is volt már rá példa. Legutóbb alig néhány hete történt, hogy egy másikban szétfeszítették a fedett belső részben rögzített padot. A tettest az sem zavarta, hogy a közelben térfigyelő kamera működik.A mostani barbár akciót kamera nem láthatta, a közelben lakók viszont igen, ezért a falu első embere bízik abban, hogy eredményes lesz a nyomozás. Ráadásul amint a szétvert buszváró képét megosztotta a falu Facebook-oldalán, a sok felháborodott hozzászóló között volt olyan is, aki arra célzott, sejti, ki lehet a tettes. A buszváró helyreállításához az önkormányzat már beszerezte a faanyagot, a helyreállítás azonban csak a rendőrség helyszíni szemléje után történhet meg.