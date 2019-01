Megújul a Szikszai-ovi

A gyerekek szemmel láthatóan jól érzik magukat az újvárosi oviban. Fotó: Szabó Imre

A bővítés révén megduplázódik az intézmény alapterülete. Fotó: Szabó Imre

– Ez az épület meglehetősen régi, eredetileg nem óvodának épült, és ez látszik is rajta – mondta a Szikszai utcai óvodáról az intézmény vezetője, Bertus-Barcza Csabáné. Ide egyébként jelenleg 113 gyerek jár, akikről 11 óvónő, 6 dajka és egy-egy asszisztens, illet- ve gondozónő gondoskodik.– A felújítás után lesz itt korszerű tálalókonyha, tornaszoba, szertárak, sőt sószoba is – tette hozzá.Az újvárosi református iskolához tartozó óvoda felújítására a fenntartó egyházközség 400 millió forintot nyert – jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján az óvoda vezetője, Kotormán István lelkész-igazgató és Farkas Éva Erzsébet polgármester. A városvezető elmondta, a teljes egészében központi forrásból finanszírozott beruházásnak köszönhetően az épületegyüttes alapterülete megduplázódik, és a már meglévő épületrészek is korszerűvé válnak.Kotormán István azt mondta, az újvárosi reformátusok két évtizedes oktatási tevékenységének megkoronázása ez a beruházás, hiszen az iskola már korábban, több alkalommal nyert különböző pályázatokon. Nagyon régóta próbálták az óvodát is megújítani – modern, 21. századi lesz, de az ősök eredeti szellemiségéhez hűen működik a jövőben is.