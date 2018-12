Megyegyűlés Kiszomboron: továbbra is Teréz anya marad a megyei önkormányzat

A pénteki ülésen a visszafizetés határidejét – mivel még mindig nem jönnek megfelelő ütemben a bevételek – meghosszabbították 2019. december 31-éig. Kakas Béla elnök (Fidesz) említette: amikor a cég helyzetéről tárgyaltak, elhangzott, a megye „Teréz anyaként" segíti így a településeket, de ezért hozták létre a kft.-t.

amíg jogerős ítélet nem születik, nem ül be abba a társaságba, amely őt méltatlannak minősítette a képviselői munkára.

Ez a vállalkozás tényleg nem fog profitot termelni, ebbe bele lehet nyugodni – hangzott el a megyei közgyűlés pénteki soros ülésén a testület által 2015-ben alapított Csongrád Megye Fejlesztéséért Nkft.-vel kapcsolatban. A céget azért hozták létre, hogy a megye településeinek az uniós forrásokra beadott támogatási kérelmeit menedzselje. Mivel a Terület- és Településfejlesztési Programra (TOP) vonatkozó kérelmeket késve bírálták el, az önkormányzatok is késve tudtak fizetni a munkáért a nonprofit kft.-nek, amely likviditási problémákkal küzd. A megyei közgyűlés ezért tagi kölcsönt adott a cégének, aztán meghosszabbította a visszafizetés határidejét. Most 50 millió forintos kölcsönkerete van a nonprofit kft.-nek, ebből 13,4 milliót hívott le.Az ülésen eldöntötték, hogy a megyei önkormányzat 1 millió forinttal csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz.Az elnök bejelentette, közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordult Kiss Attila (Jobbik), akinek képviselői megbízatását összeférhetetlenség miatt vonta meg legutóbb a megyei közgyűlés, mert internetes médiumot fönntartó egyesület elnöke (2018. november 27.:). Erre a jogi eljárásra 30 nap van, ezalatt Kiss gyakorolhatja képviselői hivatását. Dudás Zoltán ügyében – akivel szemben szintén fölmerült az összeférhetetlenség lehetősége – a kormányhivatal még nem közölte állásfoglalását. Dudás Zoltán jelen volt az ülésen, Kiss Attila nem jött el. Lapunknak azt mondta:A közgyűlést ezúttal Kiszombor látta vendégül. Szegvári Ernőné polgármester elmondta, tíz műemlék épülete van a településnek, a legidősebb a kilencszáz éves körtemplom. A bástyaszerű tornyáról ismert kastély nem fért bele az országos kastélyprogramba, de továbbra is szeretnék felújítani.

„Igen2017". Ez a wifijelszó a kiszombori önkormányzat házasságkötő termében. Pénteken délelőtt ebben a helyiségben a megyei közgyűlés minden képviselője minden előterjesztésre igennel szavazott. Tartózkodnék attól, hogy megítéljem, véletlen volt ez, vagy valaki aktivált valamilyen mágikus erőteret. Nem tudom, ki az önkormányzat rendszergazdája, de meg kell becsülni az illetőt. (B. A.)