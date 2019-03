Minden hétvégén süteménnyel lepi meg édesapját makói olvasónk, akinek idén már nem kell cukorra költenie

Már évek óta játszik Telekosár-játékunkon Széll Katalin, végre nyert. Fotó: Frank Yvette

– Amíg élt édesanyám, minden vasárnap sütött a családnak süteményt. Ma már csak ketten vagyunk a 76 éves apukámmal, így én készítek hétvégente linzereket, lepényt, kakaós és fahéjas csigát, túrós pogácsát, lekváros kiflit, amit éppen megkívánunk – mesélte Széll Katalin, miközben a cukortömböket állítja egymás tetejére a kosarában, helyet szorítva a sajtnak, a több kocka margarinnak, a táblás csokiknak, a kilós őrölt kávénak. Két nagy zacskó macskaeledelt is leemelt a polcról az öt házi kedvencnek. Olvasónk, aki mezőgazdasági áruforgalmazóként végzett, gyerekkora óta rajong a cicákért. Most kettő nagyon válogatós közülük, a halas ételeket egyáltalán nem eszik meg, ezért a gazdi igyekezett nekik tetsző csemegét választani.– Amióta az eszemet tudom, mezőgazdaságból élt a családom, most is otthon gazdálkodunk, kukoricát, árpát termelünk, én napszámba is szoktam járni. Ha szórakozásra vágyom, szomszédolok, barátnőzök, szeretek internetezni is.A 41 éves Katalin rengeteget olvas, kedvencei a romantikus, szellemes-kísértetes, angyalos könyvek, de a filmekért és a zenehallgatásért is odavan. A Délmagyarországhoz ragaszkodik, több mint 20 éve előfizető. A sport kivételével minden érdekli, legszívesebben a pénteki humoroldalt olvassa, és a rejtvényeket is nagyon szereti. A Gasztromagazin stószokban áll a házban, Katalin szívesen les el egy-két új ötletet belőle.A makói nő alig akarta elhinni, hogy ő az újabb Telekosár- nyertes, óriási volt az öröme. Az elmúlt 2-3 évben is játszott, de eddig nem járt szerencsével, most tudatosan költötte el nyereményét. Vásárlás közben folyamatosan számolta, hány forint értékben költekezhet még, és igyekezett mindenből nagy tételben választani, így például kristálycukorra szerinte idén már nem lesz gondja.