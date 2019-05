Most csak ezüstöt ér a májusi eső a földeken

Megállt a víz Klárafalva határában. Egész márciusban nulla, áprilisban 18, május 19-én 50 milliméter hullott. Fotó: Török János

Fotó: Török jános

Januárban 48, februárban 12, márciusban nulla, áprilisban 18 milliméter csapadékot mértek Klárafalvánál. Májusban csak egyetlen napon, 19-én 50 milliméter eső esett. Eddig ebben a hónapban 101 millimétert mértek – derül ki az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság honlapján, a klárafalvi gátőrháznál mért adatsorból, amelyre Fekete József klárafalvi polgármester hívta föl a figyelmünket. A település Ferencszállás felőli részén megállt a víz a földön, ami a száraz ősz és tavasz után feltűnő. A hosszú száraz időszakokat megszakító nagy mennyiségű csapadékot is a klímaváltozásnak tulajdonítják. Bármi is az oka, próbára teszi a gazdálkodókat. Most az eső miatt nehéz dolgozni, pedig sok helyen permetezni kellene.Nagy György József makói gazdálkodó nemrég arra emlékeztetett, hogy ott tavaly március végén esett a hó, amikor már nem kellett volna, aztán majdnem aratásig nem volt értékelhető mennyiségű eső. Az aratás alatt majdnem végig esett, aztán megint szárazság jött. – Ennek a most lehullott esőnek a fele jól jött volna tavaly ősszel, a többi tavasszal. Jó, hogy májusban végre esik, mert nagy szükség van rá, de az ezt megelőző szárazság helyrehozhatatlan károkat okozott – mondta most a makói gazda. – Ez az eső így már csak ezüstöt ér.A Gabonatermesztők Országos Szövetsége szerint amit a növények átéltek májusig, az évtizedek óta nem látott szárazság volt. A csapadékosra fordult májusi időjárás nyomán az ország nagy részén megmenekültek az őszi kalászosok, de a búza a tavalyinál gyöngébb minőségű lesz. Az aszály okozta károkról a szövetségnek nincsenek pontos adatai. A Magyar Távirati Iroda az Agrárgazdasági Kutatóintézetre hivatkozva azt közölte, hogy április elején a búza 26 százaléka volt jó, 41 százaléka közepes állapotban. Kárpótlást az jelenthet a gazdálkodóknak, hogy a tavaszi vetések elég szépek.