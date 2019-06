Működik az automata Csanádpalotán

Emlékezetes: a 3A Takarékszövetkezet idén január 1-jével költséghatékonysági okokból a csanádpalotai fiókot megszüntette, összevonta azt a pit­­varosival, és azóta oda kell utazniuk ügyintézésre a palotai ügyfeleknek is. Abban viszont ezt követően az önkormányzatnak sikerült megállapodnia a pénzintézettel, hogy a felújítást követően üresen maradt egykori takarékszövetkezeti irodában szereljenek fel bank­automatát.

Ez a múlt héten meg is történt. Most már használni is lehet a bankautomatát, ki- és befizetésre egyaránt.