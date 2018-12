Múltidéző képek könyve Makóról

Külön fejezetet kapott a 45 előtti iparos élet, illetve a május elsejei felvonulások és az úttörők világa.

A Makó Annóról van szó, amely régi képeslapok és fotók bemutatásával idézi meg a Maros-parti város múltját. A mostani, ötödik kötetről az ötletgazda, Halász Tamás elmondta, a korábbiakhoz hasonlóan két részből áll – a vízválasztó a két korszak között 1945.Bemutatja a város különböző pontjait, épületeket, szobrokat, de életképeket is – ilyen például a 41–42 telén, az óriási havazásról készült fotó. A legrégebbi fotók portrék, amelyek az öltözetek révén az akkori emberek életéről is sokat megmutatnak. Külön fejezetet kapott a 45 előtti iparos élet, illetve a május elsejei felvonulások és az úttörők világa – utóbbiakhoz Forgó Géza muzeológus, illetve Urbancsok Zsolt levéltárvezető írt tanulmányt.A könyv egyébként a nyáron elhunyt nyugalmazott múzeumigazgató, helytörténész Tóth Ferenc utolsó munkája is egyben – sok régi fényképe és képaláírása szerepel a könyvben. A 400 fotót 200 oldalon bemutató kötetet a szerkesztők az ő emlékének ajánlották.