Nagy Mihály bízik a Contitech jövőjében

Ahogy az már hosszú évek óta szokás, idén is tartott nyílt napot a Contitech hűtő- és fűtőcsöveket gyártó makói üzeme. A rendezvényt a hétvégén tartották.A telepet bejáró túra előtt Nagy Mihály igazgatótól többek között megtudtuk, az 1871 óta létező, hannoveri központú cégnek legutóbb 44,4 milliárd euró volt az összbevétele, 244 ezer dolgozót foglalkoztat világszerte 427 telephelyen, 61 országban. Minden ötödik autóban Magyarországon gyártott hűtő- és fűtőcső van, a makói üzem pedig másodpercenként két terméket állít elő.Miközben körbejártuk a telephelyet, a gyár első embere azt is elmondta, miért nem szeretik, ha még mindig gumigyárként emlegetik őket. – Sokoldalúbbak lettünk. Ma már az itt gyártott alkatrészek kisebb része készül csak gumiból. Alapanyagként inkább műanyagot, illetve fémet használunk – magyarázta.A bejárás végén megkérdeztük tőle, mit gondol: hosszabb távon is lesz-e jövője a makói üzemnek. Azt mondta, bizakodik, hiszen az új hibrid és az elektromos autókhoz is kellenek hűtő- és fűtőcsövek, ráadásul több, mint a hagyományos kocsikhoz.A piac tehát biztosított termékeiknek. Arra is rákérdeztünk, várható-e Makón a létszám bővítése. Néhány napja írtunk ugyanis arról, hogy az üzemben elbocsátások voltak.– 24 éve vagyunk itt, és folyamatosak voltak a bővítések. Három olyan volt, amire állami támogatást is kaptunk, és az ezekért vállalt létszámot fogjuk is tartani az előírt időig. Most csökken az új autók értékesítése, ezért idén nem számítok létszámbővítésre. Ráadásul egyre nagyobb szerepet kap a gyártásban az automatizálás, és ezek együttes hatása fogja meghatározni a dolgozók számát – mondta.