Nagyér kis tavát a gólyák is szeretik

– Van itt nyílfű, nőszirom, különböző sás- és nádfélék. Telepítettünk tavirózsát is. Gyermekkoromban egyébként a Száraz-ér sekélyebb részeiben is voltak tavirózsák

– Ez egy közel 200 négyzetméter vízfelületű kis tó. A közepe mélyebb, ott körülbelül 90 centiméter a vízmélység, a partközelben pedig sekélyebb – mutatta a tavat Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere. Középen kavics borítja a tavacska alját, a szélén homokos. Ide telepítették a tájhonos növényeket.– emlékezett vissza.Ezen a vizes élőhelyen azt is bemutatják, hogy a Körös–Maros Nemzeti Park fokozottan védett élőhelyein, amelyek nem látogathatók, milyen növények találhatók. A telepítés a növényekhez igazodóan folyamatos lesz. A kialakításhoz és a gondozáshoz a nemzeti park szakembereitől kapnak segítséget. Kis táblákon mutatják majd be, hogy melyik növényről mit kell tudni.A kis tóban halak úszkálnak és békák is vannak. Az utánpótlás is megjelent. Lőrincz Tibor megjegyezte, a Zöld Béka udvarán nem lesz gond a szúnyogokkal, ha az ebihalak is megnőnek. Hogy a tápláléklánc ne szakadjon meg, a gólyák is rendszeres vendégei a tó környékének. Nagyéren több gólyafészek is található.A Zöld Béka Panzió udvarán egy megfigyelőhelyet is építettek. A speciális üveggel ellátott faépítményben anélkül lehet megfigyelni a tó körüli élővilágot, hogy megzavarnánk az állatok életét. Meg lehet lesni például, hogy hogy szereznek táplálékot a gólyák. Hosszú ideig elbóklásznak a parton. Gyakori vendégek a fecskék is. Innen visznek a fészkük építéséhez, javításához vizet a csőrükben.A kis tó és környéke a nagyéri turisztikai látványosságok része. Ingyen megtekinthetők.