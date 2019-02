Negyedik éve a bűnügy nyomában - Nincs bűncselekményre utaló jel a a Makó-térségi Víziközmű Kft.-nél

Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a Makó-térségi Víziközmű Kft. ügyében a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság.



A rendőrség döntésével szemben – mint kérdésünkre válaszolva Farkas Éva Erzsébet makói polgármester tájékoztatott – panaszt jelentett be a kft. végelszámolója. „A panasz – melyben több aggályt felvetett – kivizsgálása folyamatban van" – írta a polgármester közleményében. Így a rendőrség határozata nem jogerős.



A végelszámolás alatt álló kft. egykori dolgozóit és vezetőit 2015 óta gondolják bűnösnek Makón. Akkor tett feljelentést az önkormányzat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával, ismeretlen tettes ellen. A vizsgálatot az ügyészség kezdte, majd megbízta a nyomozással a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot. A rendőrök átnézték az iratokat, kihallgatták a dolgozókat. A vizsgálatra szabott határ- idő többször lejárt, és bűncselekményre utaló jelet nem sikerült találni, de az ügyészség mindig meghosszabbította a határidőt. 2017-ben a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysághoz került az ügy. Ott szintén nem találtak bűncselekményt – s utána, 2017 augusztusában a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség úgy döntött, megszünteti az eljárást. A kft. végelszámolója már akkor is panaszt jelentett be. Ennek helyt adott a Csongrád Megyei Főügyészség, és elrendelte, folytatni kell a nyomozást.



Legutóbb, tavaly augusztus 24-éig már a Legfőbb Ügyészség tolta ki a határidőt, az volt a tizenegyedik hosszabbítás. Utána a rendőrség kérdésünkre azt sem közölte, meddig kaptak időt: arra hivatkoztak, hogy folyamatban lévő ügyről van szó, ez az információ sem nyilvános. A jelek szerint hiába vizsgálódtak tovább mostanáig. A történetnek még nincs vége.