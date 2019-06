Negyedszázada szűnt meg a megyei vízmű

A vízmű korszakának egyik makói emléke, a víztorony. Fotó: Szabó Imre

– A makói József Attila Múzeumban összesen nyolcvan butélia, azaz cserépből készült díszes, bornak vagy pálinkának készült palack található. Ezekből ilyen gazdag kollekciója kevés múzeumnak van – mondja büszkén az igazgató, Szikszai Zsuzsanna. Van köztük például imakönyv kinézetű és olyan is, amelyik közel másfél száz esztendős – ez utóbbit tavaly lapunkban külön is bemutattuk.A gyűjtemény legjavát most egy nem mindennapi tárlat keretében tárják közönség elé az Espersit-házban: ezekkel együtt azt is megmutatják, hogy a régiek ihletésére milyeneket készítettek a Tömörkény István nevét viselő szegedi művészeti gimnázium diákjai. Mint Szikszai Zsuzsanna elmondta, a kerámiát tanuló fiatalok tanulmányozták, lerajzolták, lefestették a makói palackokat – ezeket is láthatja a közönség –, majd olyan butéliákat készítettek, amelyek bár látványvilágukban felidézik az eredetieket, funkciójuk esetenként más: díszharang, parfümöspalack, váza vagy tintatartó lett belőle.A kiállítás ma délután 5-kor nyílik meg az Espersit-­házban. Érdekesség, hogy a szegedi gimnazisták a kiállítás meghívóját és plakátját is megtervezték.