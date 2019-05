Nem akármilyen lepkét kapott a Petőfi park Makón - fotók

Új elemmel gazdagodott szombaton a makói Petőfi park játszótere; ez a városnak az az egyetlen játszótere, ahol sérült gyerekek is játszhatnak a számukra tervezett eszközökön. Az újdonság egy úgynevezett lepke–libikóka. Azért különleges, mert ezen együtt szórakozhatnak az ép és a sérült gyerekek – utóbbiak akkor is, ha teljesen mozgásképtelenek, mert akár rá is feküdhetnek, miközben a többiek hintáznak.A játékot az Új Világ alapítvány nyerte még tavaly nyáron, ők kapták ugyanis a 400 ezer forintos fődíjat a TESCO Ön dönt, mi segítünk! mottóval meghirdetett pályázatán. A pénzhez további 300 ezret tettek saját forrásból, illetve a Contotech támogatásával, a teljes vételár 700 ezer forint volt. Az áruházlánc egyébként már nem először hirdetett hasonló pályázatot és most is zajlik egy hasonló. A legutóbbi fordulóban, amikor az Új Világ is jelentkezett, országosan több mint 40 millió forintot osztottak szét 2,7 millió vásárló szavazatai alapján.A négy ágú libikókát szombaton Gulicska Irén kuratóriumi elnök és Kósa András áruházvezető avatta fel. Mindketten arról beszéltek, fontos számukra, hogy közösen játszhassanak a fogyatékkal élő és az ép gyerekek. A kicsik mindjárt ki is próbálták – úgy láttuk, tetszett nekik.